Близятся к завершению обсуждения вокруг нового соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом. Ожидается, что в скором времени документ будет подписан.

4 апреля в Брюсселе состоялось 16-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-Европа.

В ходе заседания были обсуждены решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, вопросы, входящие в повестку партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном, а также продолжающиеся переговоры по проекту нового двустороннего соглашения, приоритеты партнерства, Восточное партнерство и другие вопросы.

Выступая перед журналистами, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини заявила, что Брюссель и Баку находятся на заключительной и решающей стадии переговоров по "новому амбициозному двустороннему соглашению". По ее словам, в отличие от Украины, Грузии и Молдовы, уже подписавших соглашения по сотрудничеству, Азербайджан, страна, богатая нефтью и газом, стремится наладить очень тесные отношения с ЕС.

"Иншаллах, в скором времени Евросоюз и Азербайджан заключат новое торговое и политическое соглашение", - сказала Могерини.

Эти новости вызвали серьезную обеспокоенность и даже панику в соседней с нами Армении. Вопрос соглашения Азербайджан-ЕС вновь вернулся на повестку в Ереване.

Зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян настоятельно призвал армянское общество и власти обратить внимание на состоявшееся в Брюсселе заседание Совета сотрудничества Азербайджан-Европа. Ашотян заявил, что для Армении важны формулировки по части карабахского урегулирования.

"Надо обратить внимание, соответствуют ли они соглашению, подписанному с Арменией", - написал республиканец в своем Фейсбуке.

Соратник Саргсяна в ужасе от того, что подброшенная антиазербайджанскими силами в отношения Баку с Западом надуманная тема "нарушений прав человека", больше не является помехой. Глобальные интересы стали более важными, сокрушается Ашотян, призывая власти Армении не делать больше ставки на постреволюционную "демократию".

Примечательный инцидент произошел на минувшей неделе во время состоявшегося в Ереване форума, посвященного 10-летию Восточного партнерства.

В ходе обсуждений армянские участники попытались вытянуть представителей делегации ЕС на откровения по поводу соглашения между Евросоюзом и Азербайджаном. Однако получили, что называется, по губам.

Как сообщает Аравот.ам, эксперт Рубен Мегбарян поинтересовался у представителя делегации ЕС в Армении Екатерины Дородновой тем, что ЕС ведет переговоры с Азербайджаном для создания новой правовой основы их отношений.

"Всем известна формулировка по Нагорному Карабаху, которая имеется в соглашении между Арменией и ЕС. Увидим ли мы такую ​​же формулировку в документе с Азербайджаном, или возможны другие формулировки?", - спросил он.

Дороднова ответила, что переговоры с Азербайджаном приближаются к финальной стадии, после чего в культурной форме дала понять армянской стороне, что формулировки в этом документе - это не ваше дело.

"Каждое соглашение адаптировано для этого партнера. Когда мы вели переговоры с Арменией, мы никогда не консультировались с азербайджанскими коллегами, какой язык нам использовать. То же самое относится и к Азербайджану", - сказал представитель делегации, добавив для успокоения армянской аудитории, что "мы очень осторожно относимся к формулировкам, связанным с конфликтами".

Отметим, что армянская сторона предприняла уже не одну попытку вмешаться в процесс, идущий между ЕС и Азербайджаном, и диктовать свои условия. Не имея никакого права диктовать условия в подобных вопросах, Армения после подписания своего соглашения с Евросоюзом развернула бурную деятельность с привлечением лобби и денег диаспоры, чтобы повлиять на формулировку касательно карабахского конфликта в готовящемся соглашении с Азербайджаном.

Прежние власти Армении сломали в этой "битве" не одно копье, но ничего не достигли. Как заявлял тот же Ашотян в бытность его председателем парламентской комиссии по международным отношениям, "Армения сейчас работает на всех направлениях, чтобы получить гарантии внесения формулировок по карабахской проблеме, включенных в текст соглашения с Арменией, в соглашение с Азербайджаном".

Станет ли новая власть Армении продолжать подобные попытки, пока неизвестно.

Между тем, проблему породили сами европейские структуры, применяющие двойные стандарты к одинаковым по сути конфликтам на пространстве бывшего Союза. Двойные стандарты оставили лазейки для армянской стороны, и потому всевозможные ашотяны и мегбаряны считают себя вправе ставить перед европейскими представителями подобные вопросы. Ведь в аналогичных соглашениях об ассоциации с Молдовой, Грузией и Украиной в части, касающейся конфликтов, однозначно указывается поддержка независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ этих стран. По части же карабахского конфликта ситуация меняется. И в документе, подписанном с Арменией, указывается, что урегулирование должно основываться на целях и принципах, изложенных в Протоколе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, в частности, на принципах отказа от угрозы силой или ее применения, территориальной целостности государств и равных правах наций на самоопределение.

Понятно, что включать положение о территориальной целостности в соглашение со страной-агрессором было бы странно. Подпиши Евросоюз соглашение с Россией, которую Европа считает виновницей территориальных потерь вышеуказанных стран, ситуация была бы такой же. Но Азербайджан, так же, как Украина, Грузия и Молдова, является страной, потерявшей земли в результате оккупации, и никаких других оценок армянской агрессии быть не может.

Примечательно, что при этом все страны-члены ЕС признают на официальном уровне территориальную целостность Азербайджана, но почему-то с признанием этого факта в международных документах всегда возникают какие-то проблемы. "Политкорректность", которую пытаются демонстрироваться европейские структуры в отношении Армении, только усугубляет ситуацию вокруг конфликта, создает у страны-оккупанта иллюзию признания результатов ее преступных деяний. Это, в свою очередь, подталкивает армян на мечту о новых территориях, которая недавно недвусмысленно прозвучала в скандальном заявлении министра обороны Армении Давида Тонояна.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что, несмотря на все потуги армянской стороны, ситуация уже второй год, хоть и с трудом, постепенно меняется. Следствием этих перемен можно назвать то, что два года подряд Европейский парламент принимает ежегодную "Резолюцию по внешней политике и безопасности ЕС", в которой подтверждает приверженность обязательствам Евросоюза по поддержке территориальной целостности всех стран Восточного партнерства в рамках их международно признанных границ. Всех без исключения. В 2017 году это положение было включено в документ впервые. В соответствующей резолюции по итогам 2018 года ЕС подтвердил эту свою позицию. Более того, принятая 12 декабря резолюция запретила двойные стандарты в подходе к региональным конфликтам со стороны Евросоюза и входящих в него государств.

Как отмечал накануне заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европа в Брюсселе глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, переговоры очень близки к завершению. Подчеркнув возможности, которые дает обеим сторона это сотрудничество, глава ведомства вместе с тем заметил, что существуют не только возможности, но и трудности, в связи с чем недавно был начат диалог по вопросам безопасности.

"Нам хотелось бы видеть, как мы политически могли бы поддержать наших партнеров с идентичным представлением в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом и по другим вопросам. Все это вместе с проблемой незаконной миграции может создать серьезную обеспокоенность для всех нас. В частности, хотел бы акцентировать внимание на том, что неудачи в устранении последствий продолжающихся нарушений принципов международного права, а также неправильная трактовка и селективное применение этих принципов в контексте урегулирования конфликта, нарушает европейский порядок. Считаю, что если ЕС развивает политику добрососедства, и, что касается других стран в регионе, вкладывает так много инвестиций с политической и финансовой точки зрения, то, безусловно, должен быть опирающийся на правила подход", - заявил Мамедъяров, добавив что в скором времени текст документа будет оглашен, а до лета может начаться его имплементация.

Одним словом, в отношениях Азербайджана с ЕС установлена очень высокая планка, и Армении эту высоту не взять.

Зульфугар Ибрагимов