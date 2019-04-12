Завершившийся визит Никола Пашиняна в Страсбург в Армении уже называют ярким примером политического туризма. Как пишут армянские СМИ, на сессию за счет бюджета отправилась вся делегация РА в ПАСЕ в полном составе, хотя раньше ездили только основные ее члены.

В целом, участие в весенней сессии ПАСЕ не ознаменовалось для Армении какими-то достижениями. Презентация "народного" премьера тоже прошла не очень удачно, с ляпами. Никол планировал превратить мероприятие в свой бенефис, но не получилось.

Как написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян, Пашинян не понимает, что "бархатный" бренд больше не продается за границей, и невозможно лишь на этом выстраивать внешнюю политику и политику безопасности.

Издание shame.am высказалось еще резче. Как пишет сайт, половину выступления в ПАСЕ Пашинян посвятил себе и своей революции. Солгал от первой до последней буквы и запятой. Сказал, что его революция была революцией любви и солидарности. Как именно люди и солидаризируется Никол Пашинян - общеизвестно, особенно хорошо об этом осведомлены в ЕГУ, на таможне и так далее. Народный премьер-министр сказал, что его революция не имела внешней поддержки и геополитического контекста. Ложь. Он солгал даже по поводу сообщества ЛГБТ... В общем, ложь и фальшь, и все это - не краснея. Одним словом, противно, заключает автор заметки.

Но вся эта ложь - детский лепет по сравнению с манипуляциями, которые премьер Армении попытался осуществить в ходе сессии ПАСЕ по теме карабахского урегулирования.

Мы уже обращали внимание на инсинуации Пашиняна, которыми изобиловало его выступление с трибуны ПАСЕ и на встрече с генсеком организации Торбьерном Ягландом. Но распространяющие детали выступления дорогого премьера армянские СМИ не сразу обратили внимание на очень важный момент его речи, произнесенной, надо сказать, без особого вдохновения.

"К сожалению, трибуна ПАСЕ порой используется и для провоцирования войн. В этом плане не могу не отметить, что дискуссии по карабахскому вопросу, которые состоялись в ПАСЕ в январе 2016 года, стали прелюдией четырехдневной войны, разразившейся в апреле того же года, и создали благоприятную почву для начала наступательных действий ВС Азербайджана. Не хочу с уверенностью утверждать, что сознательно, но, тем не менее, авторы этих дискуссий и документов стали поджигателями войны, которая стоила нескольких сотен жизней", - заявил Пашинян.

О чем идет речь? О первом, по сути, проблеске справедливости в подходах Европы к карабахскому конфликту. Первом серьезном провале армянской дипломатии на этом направлении в евроструктурах. До январских обсуждений 2016 года армянская сторона полагала, что полностью владеет ситуацией и ни один документ, ни одно мнение, не соответствующее ее интересам, не дойдет даже до простых обсуждений, не говоря уже о голосовании и утверждении.

26 января 2016 года в Парламентской Ассамблее Совета Европы состоялось обсуждение проектов двух резолюций, объективно представляющих ситуацию на оккупированных территориях Азербайджана. Это доклад "Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана", подготовленный британским депутатом Робертом Уолтером, а также отчет боснийского депутата Милици Маркович "Преднамеренное лишение воды жителей приграничных регионов Азербайджана".

Первый документ после истерики армянской делегации и армянского лобби в ПАСЕ был отклонен, получив большинство голосов. Однако обсуждения состоялись и показали, что чаша весов постепенно начала склоняться в сторону справедливой позиции Азербайджана. Само появление подобного доклада вызвало в Армении шок и внутриполитические трения. И не случайно - в документе впервые для европейской площадки указывалось конкретно на факт оккупации азербайджанских территорий. Кроме того, разница в числе голосов "за" и "против" была мизерной. Ереван был так напуган, что кинулся за помощью к Минской группе, и только ее вмешательство предотвратило принятие этого чрезвычайно неприятного для страны-оккупанта доклада.

И хотя доклад Уолтера был отклонен, он положил начало серьезному сдвигу в отношении СЕ и ЕС к сути карабахского конфликта и постепенному отказу Европы от двойных стандартов в вопросе сепаратистских конфликтов. Как следствие, в 2017 году Европейский парламент принимает ежегодную "Резолюцию по внешней политике и безопасности ЕС", в которой подтверждает приверженность обязательствам Евросоюза по поддержке территориальной целостности всех стран Восточного партнерства в рамках их международно признанных границ. Подчеркнем - не только Грузии, Украины и Молдовы, как прежде, а ВСЕХ. В аналогичной резолюции по итогам 2018 года ЕС вновь подтвердил эту свою позицию. Более того, принятая 12 декабря резолюция запретила двойные стандарты в подходе к региональным конфликтам со стороны Евросоюза и входящих в него государств.

Отчет же по Сарсангскому водохранилищу, оставшемуся на оккупированных Арменией территориях, указывал на действия армянских оккупантов, направленные против мирного населения. Его принятие стало серьезным ударом по оккупантам.

"ПАСЕ не может игнорировать проблемы региона Нагорного Карабаха, страдания обычного народа, который остается без воды из водохранилища, контролируемого Арменией", - заявила во время слушаний автор отчета Милица Маркович.

Примечательно, что армянская делегация и проармянские депутаты ПА обвинили тогда руководство структуры в придании политического содержания якобы "гуманитарно-техническому отчету"...

Пашинян не ошибается - эти обсуждения действительно многое изменили в атмосфере вокруг конфликта. Но к событиям апреля 2016 года они не имеют никакого отношения.

Хотя нет, имеют. И вот почему. Почувствовав, что почва уходит из-под ног, что европейцев больше не обмануть нытьем и фальсификациями реалий, что дипломатия Азербайджана в карабахском вопросе обошла потуги Еревана всерьез и надолго, армянская сторона попыталась выправить ситуацию, предприняв масштабную провокацию на линии соприкосновения. Ответ азербайджанской армии был неожиданно сильным для противника. Доблестная оккупационная армия побежала, бросая позиции и оружие.

Это был серьезный урок, который в Армении не могут забыть и изо всех сил пытаются не допустить силового решения вопроса, так как понимают, что снова побегут, и на этот раз до самого Еревана.

А в чем вина ПАСЕ, Совета Европы, Евросоюза и прочих? В том, что обсуждения января 2016-го слишком опоздали.

Зульфугар Ибрагимов