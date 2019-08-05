Как сообщает в понедельник пресс-служба министерства обороны Азербайджана, приграничные с Арменией районы страны вновь подверглись обстрелу. Сводки такого содержания публикуются в СМИ ежедневно. Практически нет дня, чтобы со стороны Армении не звучали выстрелы, цели которых расположены по эту сторону границы.

Армянские снайперы со стороны Ноембрянского, Красносельского, Бердского приграничных районов Армении берут на прицел не только позиции азербайджанской армии, но и мирные населенные пункты.

Между тем, на днях постоянный представитель Армении в ООН Мгер Маргарян, участвуя в заседании на тему "Дети и вооруженные конфликты", заявил о якобы "нацеливании Азербайджана на гражданское население и инфраструктуры... что привело к погибшим и пострадавшим среди мирного населения и детей".

К слову - постпред Армении совсем забыл рассказать участникам мероприятия ООН, что как раз месяц назад отмечалась вторая годовщина убийства армянскими военнослужащими двухлетней азербайджанки Захры Гулиевой. Ребенок был убит во дворе своего дома минометным огнем.

Правда, произошло это не на границе с Арменией, а в Физулинском районе. Но напряженность на государственной границе в последние недели растет и это позволяет говорить о новом "тренде".

Отметим, что замена на некоторых участках границы с Арменией войск Минобороны Азербайджана на подразделения погранслужбы была встречена армянской стороной с раздражением и подозрением. Нарушения режима прекращения огня в направлении приграничных азербайджанских населенных пунктов и мирных граждан стали еще более частыми, а провокации ВС Армении еще более изощренными.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов:

"Провокации с армянской стороны на линии соприкосновения и на государственной границе происходят постоянно. Напряженность то возрастает, то уменьшается и нередко, к сожалению, сопровождается потерями.

Азербайджан делает попытки стабилизировать ситуацию, предпринимая важные шаги. Одним из таких шагов является размещение на госгранице с Арменией погранвойск. Это очень серьезный шаг, которым азербайджанская сторона дает понять, что хочет решения вопроса в рамках международных норм. Однако армянская сторона не дала этому шагу правильную оценку и продолжила в прежнем духе. Был обстрелян грузовик, санитарная машина. Нашим военнослужащим пришлось ответить и заставить замолчать эту огневую точку. Не исключено, что при этом на армянской стороне были потери. Если есть активная огневая точка, то ответным огнем поражается и живая сила. Таковы законы войны.

Цели армян, обстрелявших нашу границу, вполне понятны - не допустить размещения там пограничных войск. Потому что в этом случае начинают действовать совсем другие законы, другие порядки. Кроме того, при этом высвобождаются подразделения Минобороны, которые получают возможность пройти переподготовку и усилить линию соприкосновения в Карабахе.

Хочу отметить, что с армянской стороны гарантом безопасности границы выступает Россия. Помню случай в бытностью мою командиром корпуса в Товузском районе. На одном участке с армянского поста просматривался наш населенный пункт, и оттуда был обстрелян свадебный кортеж. В конце концов местное население обратилось к нам с просьбой обеспечить их безопасность. Мы были вынуждены овладеть этим армянским постом. Обошлось без жертв. После этого к нам на переговоры вышел русский представитель погранслужбы и спросил, каковы наши дальнейшие намерения. Мы объяснили ситуацию и сказали, что у нас нет никаких намерений кроме как обеспечить безопасность мирного населения.

Так вот, армяне не хотят, чтобы на границе находились пограничники. Потому и создается искусственная напряженность, преследующая цель выдать происходящее за якобы агрессию с нашей стороны и получить повод обратиться к международным организациям.

Ну, что бы там ни планировали армяне, а Азербайджан будет продолжать работу по замене подразделений Минобороны на пограничные войска. В настоящее время Государственной пограничной службе (ГПС) переданы боевые посты и военные объекты на участке госграницы с Арменией на территории Газахского и Агстафинского районов. В дальнейшем погранвойска планируется разместить по всей протяженности границы с Арменией.

В последнее время официальные лица Армении стали чаще ездить на оккупированные территории и делать там возмутительные заявления, никак не свидетельствующие о готовности Еревана к мирным переговорам. По моему мнению, армянская сторона понимает только силу, и мы должны ей эту силу показать. Сколько бы ни менялись власти в Армении, оккупированные земли она добровольно не отдаст, потому что не является суверенной страной. Армения не может проводить суверенную политику, она находится под давлением внешних сил, которым такая точка напряженности, как карабахский конфликт, выгодна и нужна для реализации своих интересов в регионе.

Поэтому, думаю, Азербайджану пора оценить все риски, свести их к минимуму и сказать свое слово. Тем более, что и Президент Азербайджана говорил, что мы не допустим создания на азербайджанских землях второго армянского государства.

Осталось только претворить эти слова в жизнь".

Зульфугар Ибрагимов