Издание JAMnews написало о начале реставрации азербайджанской мечети Юхары Говхар-ага, расположенной в оккупированной Арменией Шуше.

Статья написана с большой симпатией к оккупантам, которые, дескать, являясь христианами, самоотверженно восстанавливают мусульманский храм, хотя туда и после реставрации некому будет ходить.

Несмотря на энтузиазм авторов материала, заметим, что и статья, и сама ситуация вокруг азербайджанской мечети попахивает провокацией.

"Для нас это вопрос сохранения историко-культурного наследия, независимо от религиозной или культурной принадлежности", - сладко заявил JAMnews представитель оккупационного режима, отвечающий за памятники.

Мечеть была почти полностью разрушена армянами в годы Карабахской войны. Три года назад в Ереване вдруг задумались о восстановлении мечети, договорившись при этом с иранской стороной о том, что именоваться она отныне будет "персидской". Иранская сторона, как надо понимать, с удовольствием согласилась, имея собственный интерес. Предварительно армянские археологи покопались в фундаменте мечети Говхар-ага, "обнаружили" там некие раннехристианские захоронения и подкрепили ими теорию якобы строительства Шуши на месте более древнего армянского поселения.

Как именно "обнаруживаются" доказательства безумных идей армянских националистов, хорошо известно. Тем не менее, дело было сделано. В 2017 году иранские специалисты подготовили проект восстановления "персидской" мечети Говхар-ага. Сегодня уже подняты строительные леса и работы вроде бы идут. Заправляет всем некий фонд "Инициативы развития Армении".

Но самое интересное, что в статье JAMnews снова было упомянуто имя казахского бизнесмена Кайрата Боранбаева, которому приписывается спонсорство в реставрации мечети. Данный предприниматель, по информации Forbes на май 2019 года, занимает 13 строку в списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана.

Напомним, что впервые имя казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева в привязке к армянским проектам на оккупированных территориях Азербайджана было упомянуто в начале прошлого года.

В январе 2018-го фонд "Инициативы развития Армении" на своей странице в Facebook сообщил, что Боранбаев якобы выразил желание пожертвовать крупную сумму на реконструкцию мечети Юхары Говхар-ага в Шуше.

Данная информация была опровергнута в посольстве Казахстана в Азербайджане. На вопрос агентства "Trend" в дипмиссии заявили: "По имеющимся проверенным данным, Кайрат Боранбаев никогда не посещал Нагорный Карабах, не осуществлял и не планировал финансирование каких-либо проектов там".

Армянским манипуляторам опровержение не понравилось, и они обвинили казахстанскую дипмиссию в Баку во лжи.

Почему армяне выбрали для провокации именно указанного бизнесмена? Дело в том, что он является членом семьи ныне бывшего президента Казахстана Назарбаева. Видимо, таким путем в Армении рассчитывали ударить по отношениям двух стран и поставить Казахстан в неловкое положение перед Баку.

Как отмечал ранее Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, не наученные горьким опытом и безуспешными попытками расстроить отношения Казахстана и Азербайджана в прежние годы, в Ереване решили смоделировать новый конфликт, сделав его участниками лиц из окружения казахстанского лидера.

"В Казахстане, тем не менее, прекрасно понимают, насколько в Баку щепетильно относятся к любым проектам на оккупированных азербайджанских территориях, осуществляемых оккупационными властями с участием граждан иностранных государств, поэтому устами представителей своего посольства в Азербайджане казахстанская сторона выразила свое отношение к недавно появившейся "утке" о том, что казахский бизнесмен Кайрат Боранбаев изъявил желание пожертвовать сумму на реконструкцию мечети в Шуше, побывав там в 2015 году", - подчеркнул Велизаде.

Сегодня тема вновь поднимается армянской стороной, и имя казахского бизнесмена снова упорно упоминается в связи с планами относительно азербайджанской мечети в Шуше.

"Ситуация вокруг мечети Говхар-ага еще раз показывает, что армянские провокации продолжаются. Армянские источники уже неоднократно сообщали, что казахский предприниматель вложился в реставрацию этой мечети. И каждый раз казахстанская сторона опровергает эти сообщения", - сказал в беседе с Day.Az директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

Сомневаясь в том, что представитель дружественного Азербайджану Казахстана мог ввязаться в подобную провокацию, Центр провел свое собственное небольшое расследование и выявил любопытные факты.

Как отметил Ризван Гусейнов, имя Боранбаева впервые было упомянуто в армянских медиа, которые при этом ссылались на журнал Forbes Kazakhstan. То есть на авторитетный источник. Но оказалось, что журнал в своей новости ссылается на тот самый фонд "Инициативы развития Армении". Таким образом, получается замкнутый круг, по которому гуляет дезинформация. Информация была подкинута из Армении в СМИ якобы со ссылкой на Forbes, на который для придания весомости своей лжи теперь ссылаются армянские медиа, в то время как сам Forbes ссылается на фонд "Инициативы развития Армении".

"Опять имела место примитивная схема. Мы ее раскрыли и стали свидетелями традиционных пируэтов, которые обычно выделывает армянская сторона, а также те, кто поддерживает ее", - сказал директор Центра истории Кавказа.

Отметим, что азербайджанская мечеть Говхар-ага, известная так же, как Верхняя мечеть, была построена по распоряжению Ибрагим хана в 1663 - 1769 гг. Архитектура мечети соответствует карабахскому стилю, по которому также построены такие мечети, как Агдамская мечеть, мечеть в городе Барда, мечеть Ашагы Гевхар-ага в городе Физули, а также мечеть Джума и мечеть Горадиз. Мечеть Юхары Говхар-ага строилась на протяжении более чем 100 лет и была достроена лишь в 1885 году. Достраивал ее зодчий Кербалаи Сефи-хан Карабаги по распоряжению дочери Ибрагим хана.

Зульфугар Ибрагимов