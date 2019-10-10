Журналист Олег Кашин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" назвал телеведущего Владимира Соловьева "психопатом в чистом виде", передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

"Всем Лондоном поздравляю вас сегодня с прекрасным интервью Соловьева. Это у вас большой успех. Вы дали раскрыться психопату в чистом виде", - отметил он.

На замечание ведущего о недопустимости оскорблений, журналист назвал это не оскорблением, а диагнозом. Кашин добавил, что не смотрит передачи Соловьева по телевидению, "потому что голова своя дороже".

"Он комическая фигура, на самом деле, чего уж там. И обижаться глупо, естественно", - заключил он.

8 октября Соловьев рассказал, что регулярно кричит в своих эфирах не из-за эмоционального состояния, а чтобы держать внимание слушателей. Он пояснил, что таким образом "все время поддергивает" свою аудиторию.

Соловьев и Кашин регулярно заочно спорят в эфирах и соцсетях. В июле Соловьев назвал Кашина "дураком" и осудил ведущих программы "60 минут" за приглашение журналиста в ток-шоу на федеральный телеканал. По его мнению, "вытаскивать этого подлеца из лондонского небытия" - большая ошибка.

При этом в вышедшем 8 октября интервью kp.ru Соловьев заявил, что не знает, кто такой Кашин. По словам ведущего, живущий в Лондоне журналист ему "вообще неинтересен" в настоящее время, а ранее был интересен только "скоростью деградации".