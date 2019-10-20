https://news.day.az/politics/1167395.html Бакинская полиция о задержании Али Керимли
Бакинская полиция о задержании Али Керимли
Среди задержанных в субботу со стороны полиции во время предотвращения попытки проведения митинга перед станцией метро "28 Мая" был и председатель ПНФА Али Керимли. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении Главного управления полиции города Баку.
"Он оказал сопротивление полиции во время того, как его пытались посадить в автобус для проведения соответствующей документации, в результате чего он ударился лбом об железную решетку автомобиля и получил легкую травму.
Али Керимли был помещен в госпиталь министерства внутренних дел, где ему была оказана медицинская помощь, а после дачи объяснительной он был отпущен", - говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре