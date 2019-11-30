Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо вице-президенту, премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов и правителю Дубая Мохаммеду бин Рашиду Аль Мактуму.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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