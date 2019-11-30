https://news.day.az/politics/1180939.html Президент Ильхам Алиев поздравил вице-президента, премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая
Президент Ильхам Алиев поздравил вице-президента, премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо вице-президенту, премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов и правителю Дубая Мохаммеду бин Рашиду Аль Мактуму.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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