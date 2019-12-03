Отменен зарубежный визит депутатов Милли Меджлиса Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на musavat.com, это связано в связи с решением о роспуске парламента.

Делегация из Азербайджана не будет присутствовать на заседании бюро Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и заседании Совета министров ОБСЕ, которые пройдут завтра в Словакии. На упомянутых заседаниях планировалось выступление двух депутатов Милли Меджлиса.