https://news.day.az/politics/1181784.html Отменен зарубежный визит депутатов Милли Меджлиса
Отменен зарубежный визит депутатов Милли Меджлиса
Отменен зарубежный визит депутатов Милли Меджлиса Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на musavat.com, это связано в связи с решением о роспуске парламента.
Делегация из Азербайджана не будет присутствовать на заседании бюро Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и заседании Совета министров ОБСЕ, которые пройдут завтра в Словакии. На упомянутых заседаниях планировалось выступление двух депутатов Милли Меджлиса.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре