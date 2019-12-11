Гейдар Алиев входит в число наиболее выдающихся государственных деятелей всех времен.

Об этом сказал Day.Az российский режиссер театра и кино, телеведущий, актер, общественный и политический деятель, уроженец Баку Юлий Гусман.

"Об этом позволяет говорить масштаб личности Гейдара Алиева - он обладал фантастической эрудицией и удивительным величием, силой и скромностью, обаянием и строгостью", - сказал Юлий Гусман.

Он отметил, что в очередной раз осознает это, когда прогуливается по Баку, заходит в Центр Гейдара Алиева или приходит поклониться его памяти: "Как мне кажется, Гейдар Алиев никогда не исчезнет из памяти народа, который он спас и привел к сегодняшнему замечательному настоящему".

Юлий Гусман отметил, что под покровительством и с помощью Гейдара Алиева поднялись не только экономика, промышленность, но и шагнула вперед наука, совершенно преобразились искусство и культура Азербайджана.

По его словам, он всегда поражался совершенно немыслимому умению Гейдара Алиева общаться с самыми разными людьми, его невероятной эрудиции.

"В один день он, например, выступал на конгрессе космонавтов, на другой день - с докладом на тему нефтяной промышленности, а на следующий день встречался с нами, кинематографистами. И всегда возникало такое ощущение, что для него это не чужие профессии, а то, что жило в его сердце и то, что он понимает досконально", - рассказывает Юлий Гусман.

Он отметил, что Гейдара Алиева уважали и любили не только в Баку и во всем Азербайджане.

"Я помню, с каким уважением и почтением и одновременно с абсолютным ощущением того, что он - старший заботливый товарищ и строгий начальник, относились к Гейдару Алиеву деятели искусства и культуры всей России, когда он работал в Москве. И все знают о том непростом периоде, когда азербайджанский народ призвал Гейдара Алиева спасти страну, и как он вернулся и спас Азербайджан. Буквально через пару дней после того, как он возглавил республику, я позвонил ему и сказал "Гейдар Алиевич, мы все счастливы, что вы снова с нами, что вы здесь, во главе нашей страны, и я надеюсь, что наша жизнь изменится к лучшему". Он сказал: "Юлик, не бойся, не волнуйся, все будет так, как я обещал, как я должен был сделать, и я сделаю". Это было совершенно невероятно. Проезжая по цветущему Азербайджану сегодня, любуясь городом Баку, который превратился в мировую столицу, с новыми небоскребами, парками и садами, наблюдая за потрясающими мероприятиями, такими как Европейские игры, соревнования "Формулы-1", я, конечно, понимаю, что это заслуги Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, но, мне кажется, что в каждом камне нового дома, в каждом новом произведении искусства, в каждом городе и селе заложено мудрое отеческое руководство нашего великого руководителя Гейдара Алиева", - заключил Юлий Гусман.