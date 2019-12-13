https://news.day.az/politics/1185170.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о "Тридцатой годовщине трагедии 20 Января"
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о "Тридцатой годовщине трагедии 20 Января"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о "Тридцатой годовщине трагедии 20 Января".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в распоряжении отмечается, что на территории Азербайджанской Республики и за пределами страны будут проведены памятные церемонии, посвященные тридцатой годовщине трагедии 20 января.
Администрации Президента поручено разработать план мероприятий в связи с тридцатой годовщиной трагедии 20 января и обеспечить его реализацию.
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