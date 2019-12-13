Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о "Тридцатой годовщине трагедии 20 Января".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в распоряжении отмечается, что на территории Азербайджанской Республики и за пределами страны будут проведены памятные церемонии, посвященные тридцатой годовщине трагедии 20 января.

Администрации Президента поручено разработать план мероприятий в связи с тридцатой годовщиной трагедии 20 января и обеспечить его реализацию.