https://news.day.az/politics/1193289.html Прекращены полномочия представителя партии-участника парламентских выборов в Азербайджане
Прекращены полномочия представителя партии-участника парламентских выборов в Азербайджане
Прекращены полномочия представителя одной из политических партий, обратившихся для участия в парламентских выборах в Азербайджане, которые назначены на девятое февраля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Так, на заседании рассматривалось обращение партии "Вахдат" о прекращении полномочий уполномоченного представителя партии на выборах в Милли Меджлис (парламент).
Принято решение по прекращению полномочий представителя партии "Вахдат".
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