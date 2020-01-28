В рамках проекта Баку-Тбилиси - Карс (БТК) Азербайджан, прежде всего, заинтересован в налаживании железнодорожного сообщения с Турцией в обход Армении.

Об этом сказал Trend руководитель "Информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев, передает Day.Az.

По словам аналитика, сейчас правительство Азербайджана делает все больший акцент на развитие транзитного потенциала в грузоперевозках из Азии, прежде всего из Китая в Европу:

"Очевидным плюсом Азербайджана является реальный суверенитет, что особо ценно на фоне торгового конфликта США и Китая, и политического конфликта России и США. Ни одна столица мира, ни Москва, ни Пекин, ни Вашингтон не могут указывать Баку. И конечно, низкие политические риски - безусловное преимущество для любой транзитной страны. В военном и экономическом плане Армения настолько слаба, что, вряд ли может создать Азербайджану какие-либо серьезные проблемы. Армянское лобби в России, Франции и США также не стоит переоценивать. В идеале, доходы от транзита грузов для Азербайджана должны стать сопоставимыми с нефтяными. К диверсификации сейчас стремятся все нефтяные державы, и у каждой есть свои достоинства".

Политолог отметил, что бенефициаром проекта косвенно является и Россия, так как подвижной состав АЖД, главного перевозчика БТК, формируется в РФ:

"В 2015 году азербайджанская компания получила по контракту с российским "Уралвагонзаводом" 3 100 грузовых вагонов, включая 600 цистерн для перевозок нефтеналивных грузов, 400 крытых вагонов, 400 фитинговых платформ, 200 фитинговых платформ для крупнотоннажных контейнеров, 1 000 полувагонов, 300 зерновозов, 100 хопперов и 100 цементовозов. АЖД также имеет дополнительный опцион на поставку с "Уралвагонзавода" около 14 000 грузовых вагонов разной номенклатуры".

Разуваев отметил, что "Новый шелковый путь" - экономическое единство России, Китая и стран Тюркского мира, в частности Азербайджана, и в случае успеха проекта, по мнению эксперта, у Баку будет в нем достойное и почетное место, и естественно, солидная доля в транзитных доходах.