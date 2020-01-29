Делегация во главе с руководителем миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Питером Тейлером, находящаяся в Азербайджане с целью наблюдения за предстоящими выборами в Милли Меджлис (парламент), встретилась с председателем Верховного суда Рамизом Рзаевым, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

На встрече председатель Верховного суда Рамиз Рзаев сказал, что проведение выборов в соответствии с требованиями Конституции Азербайджанской Республики, Избирательного кодекса, международных соглашений, к которым присоединилась страна, и европейскими стандартами является одной из основных целей азербайджанского государства. Также он рассказал о защите в стране избирательных прав, судебной практике в этой области.

Глава делегации Питер Тейлер отметил, что миссия БДИПЧ ОБСЕ будет наблюдать за всеми аспектами избирательного процесса и оценивать проведение выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ, другими международными стандартами демократических выборов, а также национальным законодательством.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.