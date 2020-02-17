Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение в связи с мерами по строительству автомобильной дороги Гаджигабул - Мугань в Гаджигабульском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Гаджигабул - Мугань, соединяющей два населенных пункта, где проживает население численностью 32 тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 4,9 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.