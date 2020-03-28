https://news.day.az/politics/1217128.html Президент Ильхам Алиев аплодирует врачам - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев аплодирует врачам - ВИДЕО
Как уже сообщалось, 28 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку.
Как передает Day.Az cо ссылкой на АзТВ, в завершении встречи Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с врачами, которые будут трудиться в этом учреждении, произошел интересный эпизод.
Так, глава государства поаплодировал врачам, отметив, что эти аплодисменты - в их честь.
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