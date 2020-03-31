Социальная ответственность в период пандемии - важнеший вклад в победу над коронавирусом

На днях, выступая перед персоналом новооткрывшейся больницы "Ени клиника", Президент Ильхам Алиев коснулся темы гражданской ответственности каждого жителя страны за развитие эпидемиологической ситуации. Говоря о мерах, принятых правительством для предотвращения распространения инфекции, глава государства сказал, что "единственный вопрос, которым мы пока еще не можем полностью быть довольными, это вопрос ответственности, потому что некоторые люди ведут себя безответственно. Они пытаются нарушить установленные правила. Ставят, таким образом, под угрозу и себя, и своих близких, и незнакомых людей".

Можно констатировать, что азербайджанское государство делает для решения проблемы все возможное и невозможное, и, как ни странно, самой большой помехой в борьбе с наступлением пандемии являются сами граждане страны, для благополучия и здоровья которых, собственно, и принимаются все решения.

Тема социальной ответственности в период пандемии стала большой проблемой не только для Азербайджана, сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. По его мнению, именно этот фактор стал во многом причиной критической ситуации с коронавирусной инфекцией, сложившейся в ряде развитых стран Европы.

"Крупнейшие государства планеты, сильнейшие экономики переживают сегодня кризис. Пандемия вогнала в кризисную ситуацию и системы здравоохранения самых развитых стран, считавшиеся передовыми. Мало кто еще несколько месяцев назад мог предвидеть такую ситуацию и подумать, что такие государства, как Испания, Италия, Франция могут переживать серьезнейшие осложнения в связи с деятельностью медицинских учреждений", - отметил наш собеседник.

По словам Велизаде, к сожалению, не удалось избежать влияния глобальной ситуации на Азербайджан. Очень многое зависит от действий, которые предпринимаются властями для блокирования угрозы дальнейшего распространения инфекции, и Азербайджан предпринимает в этом плане самые активные шаги. Благодаря своевременности принятых мер, в нашей стране ситуация сравнительно стабильная. Создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, где уже собрано почти сто миллионов манатов.

"Данная проблема носит гуманитарный характер, затрагивает все слои общества, это настоящая социальная беда и никто не может остаться в стороне. Социальная ответственность общества и бизнес-структур должна сыграть большую роль в блокировании распространения болезни. От людей зависит очень многое. Пока в Азербайджане не вводится чрезвычайного положения, однако нельзя исключать и этой меры, если ситуация осложнится. А то, чтобы она не осложнилась, зависит от каждого из нас. От каждого гражданина требуется предельная осторожность, неукоснительное соблюдение мер особого режима карантина. Это вынужденная мера, и все должны понимать, что пандемия - это очень серьезная угроза. Несмотря на немалое число достаточно безответственных граждан, в целом социальная ответственность растет. Диалог власть-общество приносит свои плоды", - подчеркнул Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева