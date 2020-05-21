Мария Захарова: Азербайджан и Россия делают все возможное для возвращения соотечественников

Действительно непростая ситуация на российско-азербайджанской границе в КПП Яраг-Казмаляр (Россия) - КПП Самур (Азербайджан), где в середине мая находилось более семи сотен граждан Азербайджана, которые стремились вернуться на родину.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Эта тема предметно обсуждалась в ходе состоявшегося 18 мая телефонного разговора Президентов двух стран. Также этому предшествовала серия контактов глав правительств, вице-премьеров, министров иностранных дел наших стран. Несмотря на сложность санитарно-эпидемиологической ситуации в Дагестане и Азербайджане странам удалось возобновить процесс возвращения домой азербайджанцев. В соответствии с поручениями Президентов, 19 мая министры иностранных дел России и Азербайджана обсудили практические шаги на данном направлении, акцентируя важность координации совместных усилий. В тот же день группа азербайджанских граждан из 120 человек вернулись на родину. Мы рассчитываем, что этот процесс будет продолжен в поэтапном режиме", - сказала она.

Захарова отметила, что в целом как российская, так и азербайджанская стороны действуют в духе стратегического партнерства, прикладывают все возможные усилия для урегулирования вопроса с возвращением соотечественников.

"Между нашими правительствами, профильными министерствами, ведомствами, региональными властями, и конечно, посольствами налажено плотное взаимодействие. За время пандемии национальная азербайджанская авиакомпания вывезла из России на родину около полторы тысячи человек. Кроме того, в апреле был осуществлен пропуск группы азербайджанских граждан, более тысячи человек, 1 006 человек, и 548 сухопутным путем через КПП Яраг-Казмаляр (Россия) - КПП Самур (Азербайджан). В свою очередь, через КПП в Россию вернулись пять организованных групп российских граждан, общей численностью 672 человека. 18 мая состоялся вывозной рейс из Баку. Самолет "Аэрофлот" доставил в Москву более 140 граждан России", - сказала она.