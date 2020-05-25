Истоки русофобии Пашиняна в новом фильме Евгения Михайлова

Что бы ни сделал Никол Пашинян, все у него выходит по формуле "хотел как лучше, а получилось как всегда".

Перед Днем Победы армянский премьер захотел показаться своим парнем для России и рассказал про деда-фронтовика, своего тезку Никола Пашиняна, которым, мол, гордится и хочет быть достойным его имени.

Не прошло и суток, как разразился скандал, так как в базе данных организации "Мемориал" обнаружился Никол Пашинян, воевавший на стороне нацистов и погибший в 1943 году...

В связи с обнаруженными фактами сегодня многие в России перестали удивляться тому, почему Пашинян с таким рвением заступается за нациста Нжде. Пазл начал складываться.

"На протяжении столетий Россия является государством, в отношении которого никто не сомневался в том, что именно благодаря ей Армения существует и имеет возможность строить государственную политику, что подразумевает обладание некой территорией ограниченной границами. Однако именно в последние годы мы всё чаще слышим разговоры и заявления, оскорбляющие нашу страну со стороны русофобствующих политиков, пришедших во власть вместе с Николом Пашиняном на волне бархатного переворота", - говорит в своем новом фильме-расследовании известный российский эксперт по международным конфликтам, журналист Евгений Михайлов.

Наличие деда-пособника нацистов, с точки зрения российского журналиста-расследователя, - это еще один факт, объясняющий всплеск антироссийских настроений в Армении с приходом к власти Пашиняна.

"Братья армяне, опомнитесь", - призывает он, указывая среди прочих моментов и на неблагодарность армян за государственность, подаренную ей Россией на землях других народов.

Зульфугар Ибрагимов