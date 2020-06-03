В Агджабеди сдан в эксплуатацию завод по переработке семян зерновых

3 июня в Агджабединском районе передан в пользование завод по переработке семян зерновых.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал главу государства о предприятии.

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