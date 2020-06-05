Президенту пишут: Вы еще раз доказали, что являетесь лидером, которым гордятся азербайджанцы всего мира

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву продолжают поступать благодарственные письма. Со всех уголков республики, а также из-за рубежа наши граждане выражают удовлетворение вниманием и заботой главы государства.

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Президента представляет часть писем, адресованных главе государства.

Элзабит Намазов из города Норильск Красноярской области России пишет: "Уважаемый господин Президент, хотя я долгое время не живу на Родине, но глубоко привязан к Азербайджану. Со дня Вашего прихода к власти, как достойного преемника политического курса великого лидера Гейдара Алиева, я поддерживаю Вашу успешную внутреннюю и внешнюю политику, направленную на достижение четких целей. Каждый раз приезжая в родной край, я горжусь развитием Азербайджана. Ваши своевременные указания для осуществления серьезной работы в борьбе с пандемией заложили основу того, что эта болезнь не распространилась в нашей стране широко. Выражаю Вам глубокую благодарность за помощь малообеспеченным семьям и предпринимателям, правильные решения, принятые для поддержания развития экономики страны в эти трудные времена. Уважаемый господин Президент, в это трудное время Вы еще раз подтвердили, что действительно являетесь лидером, которым гордятся азербайджанцы всего мира. От себя лично и от имени моей семьи выражаю Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой признательность за неустанную работу во имя процветания нашего народа".

Арзу Рзаева из города Кардифф (Великобритания): "Уважаемый господин Президент, я один из азербайджанских студентов, обучающихся в городе Кардифф. Возникшая в связи с пандемией ситуация привела к закрытию рабочих мест, в результате чего студенты, удовлетворяющие свои потребности, выполняя различные работы, попали в очень тяжелое финансовое положение. Как один из студентов, столкнувшихся с этим безвыходным положением, я обратилась в посольство нашей страны в Лондоне в связи с тем, что затрудняюсь заплатить за квартиру, в которой проживаю. Со мной связались сразу после моего обращения и через несколько дней соответствующая сумма была перечислена на мой счет. Таким образом, эта сложная проблема, с которой я столкнулась, решилась благодаря поддержке нашего государства. Уважаемый господин Президент, выражаю Вам безграничную благодарность за то, что не оставили нас без внимания в это трудное время и оказали неоценимую поддержку".

Вынужденная переселенка Айсель Асланзаде: "Уважаемый господин Президент, я - вынужденная переселенка из бывшего Агдеринского района. В настоящее время живу в Бардинском районе. Мы, вынужденные переселенцы, всегда чувствуем Ваше внимание и заботу. Сегодня, когда пандемия COVID-19 сотрясает мир, мы еще раз убедились, насколько Вы мудрый и заботливый глава государства. Моя главная цель при написании этого письма - выразить Вам глубокую благодарность за осуществляемую целенаправленную работу для спасения народа от этой напасти. Господин Президент, наш народ любит Вас. Вы наша надежда и опора".

Севиндж Гусейнова из села Топчу Исмаиллинского района: "Уважаемый господин Президент, я - ученица 8-го класса полной средней школы села Топчу Исмаиллинского района. Выражаю Вам признательность за защиту нашей страны во время потрясшего весь мир коронавируса, проводимую важную работу по борьбе с этой болезнью. Хотя вирус вызвал много жертв в других странах, благодаря Вам число заразившихся в нашей стране невелико. Верю, что благодаря Вам наш народ успешно преодолеет эти трудные дни. Вместе мы победим!".

Зульфия Исмаилова из города Агджабеди пишет: "Уважаемый господин Президент, как гражданин Азербайджана, я горжусь Вами. Вы - достойный сын азербайджанского народа. Вы - мудрый глава государства, любящий свой народ, заботящийся о каждом гражданине. Вы вновь доказали это в период пандемии COVID-19. Поддержка государства дала нам большой стимул в борьбе с коронавирусом. И я получила единовременную выплату, предоставленную государством в этот период. Эта выплата свидетельствует о Вашей заботе о народе. Как хорошо, что Вы - Президент Азербайджана, и мы всегда с Вами!".

Жители Джалилабадского района Гасым Мириев, Вюсал Агаев, Эмиль Агаев, Ильгар Агаев, Гейюм Агаев и Кямран Мамедов пишут: "Уважаемый господин Президент, и нас, жителей села Кязымабад, не обошли Ваше внимание и забота о нашем народе. В настоящее время в связи с сезоном жители сел нашего района заняты на посевной. Мы, сельчане, выращиваем в основном картофель. Выражаем Вам глубокую признательность за то, что в столь тяжелое время создали для нас большие возможности для доставки нашей продукции на внешние рынки. Наша продукция транспортируется на внешние рынки крупнотоннажными грузовыми машинами. Вы действительно Президент каждого азербайджанца! Да хранит Вас Аллах!".

Арастун Гусейнов, Шахмар Усубов, Рамиль Ибрагимов и Ровшан Ахмедов из села Марышлы Сальянского района пишут: "Уважаемый господин Президент, в последнее время в связи с пандемией многие страны мира столкнулись с экономическим кризисом. Однако сегодня в результате высокого развития Азербайджанской Республики под Вашим руководством наша страна успешно преодолевает все трудности. Естественно, что основоположники и архитекторы такого развития Азербайджана - великий лидер Гейдар Алиев и Вы. Прокладка асфальтированной дороги в село Марышлы Сальянского района свидетельствует о Вашем внимании и заботе о селах. Дорога означает культуру и развитие. Вся проводимая работа является результатом Вашей заботы о гражданах. Господин Президент, мы, жители села Марышлы, гордимся Вами. Желаем Вам еще больших успехов. Мы всегда с Вами".

От имени аксакалов Шамахинского района Адыльхан Зульфюгаров, Кямал Адыгезалов, Таир Тагиев и Хасай Исаев пишут: "Уважаемый господин Президент. Превентивные меры, предпринятые Вами в результате Вашего напряженного труда для защиты населения в нашей стране от пандемии коронавируса, охватившей весь мир, дают свои плоды. Каждый шаг, предпринимаемый в сфере предотвращения тяжелых последствий этого вируса в Азербайджане, встречается всем населением с чувством глубокой признательности. Эффективные меры, предпринимаемые в сфере здравоохранения, - результат непосредственного контроля за этой работой и самоотверженной деятельности. Поездка, предпринятая Вами и Мехрибан ханым в наш район в столь тяжелый период, была встречена населением с большой радостью и чувством гордости.

Шамаха, занимающая особое место в истории и культуре Азербайджана, переживает свой новый период расцвета. Это - результат Вашего внимания. Наряду со строительством и благоустройством, в нашем районе осуществляется забота об исторических памятниках, дарующая им вторую жизнь, и это радует нас. А Ваше внимание к работе, проводимой в рамках реконструкции святилищ Пирсаат Баба, Пира Омара Султана и мавзолея брата Имадеддина Насими - Шаххандана, имеет важное значение для нас, шамахинцев.

Как известно, эти памятники - святые места посещения всего населения страны и иностранных гостей. Забота, проявляемая в последнее время по инициативе уважаемой Мехрибан ханым относительно нашей истории и культуры, свидетельствует о Вашем чутком отношении к нашим национально-духовным ценностям.

Ваше внимание к шамахинцам ощущалось на каждом шагу во время Вашей поездки. В Шамахе возводятся новые здания, обновляются тысячи домов, пострадавших от землетрясения, прокладываются новые дороги в села и поселки, обеспечиваются газом и водой отдаленные села, население в регионе впервые пользуется современными автобусами, которые Вы подарили Шамахе.

В то же время мы очень рады, что каждое Ваше указание, поручение, задачи и обязательства, поставленные перед руководителями, назначенными Вами в регионах, достойно исполняются молодыми кадрами. В каждом их шаге мы чувствуем Ваше внимание и заботу, видим результаты реформ в любой сфере.

К большому сожалению, отмечаем, что в последнее время есть люди, стремящиеся очернить процесс развития, протекающий в нашей стране, в том числе в регионах. Все это - деяния сил, не любящих нашу страну, Родину, стремящихся создать искусственное недовольство, но они не достигнут желаемого. Можете быть уверены в том, что весь азербайджанский народ, в том числе шамахинцы, верят в каждое Ваше решение и поддерживают проводимую Вами политику.

Дорогой наш Президент и уважаемая Мехрибан ханым, просим Аллаха ниспослать Вам крепкое здоровье, желаем Вам успехов в Вашей почетной деятельности во имя развития нашего государства и народа".

Джафар Ибрагимли из Геранбойского района: "Господин Президент, я - ученик 11 класса полной средней школы имени Мубариза Фарманова села Хойлу Геранбойского района. Отличник. Хотя из-за риска заражения коронавирусной инфекцией мы сидим дома, благодаря онлайн-занятиям не отстаем от учебы. Выражаю Вам признательность и благодарю, господин Президент, за созданные для нас условия".

Азад Довлатов, Рагиб Гурбатов, Джейхун Рагимов, Нюсрет Филатов, Интигам Гараев, Джавид Гараев, Эльдар Гусейнов, Ханлар Адыгезалов и Афган Довлатов из села Муган Джалилабадского района пишут: "Дорогой и уважаемый Президент, сегодня в нашей стране наблюдается единство народа и власти, солидарность . Азербайджанский народ может отличать добро от зла, плохое от хорошего. Благодаря Вашей продуманной политике и усилиям мы, сельчане, живем и работаем в условиях стабильности. Дорогой наш Президент, желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья и новых успехов в Вашей деятельности".

Хаял Нухбалаев из Губинского района: "Уважаемый господин Президент, как представитель азербайджанской молодежи, от своего имени и от имени своей семьи выражаю Вам глубокую признательность за то, что в эти трудные дни пандемии Вы были с народом, заботились о нем и приняли все меры для улучшения материального благосостояния населения. Да хранит Вас Аллах".

Черкез Хамзаев из села Топалгасанлы Гейгельского района: "Уважаемый господин Президент, используются все возможности для борьбы с пандемией коронавируса, которая вызвала серьезную тревогу во всем мире и убивает людей независимо от их возраста, расы и религии.

Мы высоко ценим беспрецедентные меры, принимаемые под Вашим непосредственным руководством для защиты здоровья граждан нашей страны. Сдача в эксплуатацию в короткие сроки новых больниц, адаптация уже существующих, производство средств защиты, обеспечение медицинских учреждений необходимым оборудованием для лечения пациентов, прибавления к зарплате врачей, которые, рискуя своим здоровьем, лечат пациентов, предоставление помощи безработным, создание социальных рабочих мест, оказание материальной поддержки и льготы для предпринимателей, а также другая работа вызывают одобрение. Уважаемый Президент, от имени нашей семьи благодарю Вас за Вашу работу по снижению до минимума потерь среди граждан Азербайджана".

Зара Нифтиева из поселка Локбатан Гарадагского района: "Уважаемый господин Президент, Вы - наш дорогой Президент, который всегда находится с нами на пути к успеху, не жалеет своей помощи в сложный период. Желаю Вам постоянных успехов на этом сложном и славном пути. Ваша поддержка азербайджанского народа во время пандемии и мужество налицо. Мы по праву гордимся Вами. Господин Президент, еще раз желаю Вам успехов и от имени нашей семьи выражаю огромную признательность".

Талех Мансуров из Ясамальского района Баку: "Уважаемый Президент, как представитель молодежи, считаю своим гражданским долгом поблагодарить Вас и написать Вам это благодарственное письмо. Уважаемый Верховный главнокомандующий, наш мир подвергается серьезным испытаниям, как с точки зрения политики, так и в экономическом и медицинском плане. Тяжелые последствия пандемии уже начинают проявляться в странах, которые считаются супердержавами в мире. На фоне этой картины, стабильность в нашей стране, государственная помощь гражданам являются показателем того, что Азербайджан выйдет из этой пандемии с минимальным ущербом. Главная причина этой силы - Ваша любовь к нашему народу, Ваша сильная воля. Неоспорим тот факт, что Вы и наш Первый вице-президент Мехрибан Алиева прилагаете большие усилия во имя нашего государства и народа. Я, как азербайджанский юноша, всегда поддерживаю Вашу политику и стараюсь быть достойным человеком для своей родины и государства. Да хранит Вас Аллах!"