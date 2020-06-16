https://news.day.az/politics/1245035.html 155 граждан Азербайджана доставлены автобусами из Дагестана на родину
155 граждан Азербайджана доставлены автобусами из Дагестана на родину
Сегодня еще 155 граждан Азербайджана были возвращены в страну из России.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в министерстве иностранных дел сообщили, что находящиеся в Дагестане 155 человек были эвакуированы автобусами в Азербайджан.
Процесс по возвращению азербайджанских граждан из зарубежных стран продолжается.
Напомним, что помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев уже сообщал, что согласно графику, сегодня будет обеспечено возвращение в страну свыше 150 граждан Азербайджана.
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