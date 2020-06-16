155 граждан Азербайджана доставлены автобусами из Дагестана на родину

Сегодня еще 155 граждан Азербайджана были возвращены в страну из России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в министерстве иностранных дел сообщили, что находящиеся в Дагестане 155 человек были эвакуированы автобусами в Азербайджан.

Процесс по возвращению азербайджанских граждан из зарубежных стран продолжается.

Напомним, что помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев уже сообщал, что согласно графику, сегодня будет обеспечено возвращение в страну свыше 150 граждан Азербайджана.