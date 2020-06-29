Пашинян сдаст оккупированные районы

Через тридцать лет после начала активной фазы карабахского конфликта можно с полной уверенностью заявить, что армянству не удалось достичь поставленных целей. Армения не смогла добиться признания их "независимости" - как и до оккупации, сегодня весь мир признает Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. По этой причине оккупированные территории продолжают оставаться в подвешенном состоянии, а любая попытка Армении осуществлять там какую-то деятельность наталкивается на международное порицание и указание Еревану на его истинное место.

За годы оккупации население бывшей НКАО катастрофически сократилось, и не только за счет этнической чистки и депортации азербайджанцев. Сами армяне стараются покинуть "серую зону", потеряв всякую надежду на нормальную жизнь в условиях так называемой "независимости". В этих условиях Ереван пытается создать видимость бурной жизнедеятельности и расцвета на захваченных азербайджанских землях, реализуя планы по их незаконному заселению.

На эти поползновения противника на днях обратил внимание азербайджанской и мировой общественности Президент Ильхам Алиев. Сегодня армяне проводят политику незаконного заселения оккупированных земель, заявил он, заверив, что поднимал и будет поднимать этот вопрос во всех международных организациях. Глава государства призвал международную общественность положить конец незаконному заселению, а сопредседателей Минской группы - уделить этому вопросу особое внимание.

"Политика Армении заключается именно в этом. Они переименовали наши города, сначала на территории нынешней Армении, а теперь - в Нагорном Карабахе и прилегающих регионах. Они проложили там "границы", уничтожили наше историческое прошлое, мечети, пытаются арменизировать наши исторические памятники, земли. В настоящее время они хотят провести незаконное заселение, однако испытывают трудности из-за недостатка человеческих ресурсов. Но все же стремятся к этому в результате деятельности диаспоры. Пусть все знают - мы не допустим этого", - сказал азербайджанский лидер.

В этой связи стоит напомнить, что в конце минувшего года Международная кризисная группа со штаб-квартирой в Брюсселе подготовила отчет, в котором черным по белому записано, что строительство незаконных поселений на оккупированных территориях Азербайджана усложняет любые возможные дискуссии по нагорно-карабахскому конфликту. В документе отмечается, что в октябре 2017 года незаконный режим, созданный в Нагорном Карабахе, определил расширение заселения прилегающих территорий в качестве приоритета на 2017-2020 годы. В своем отчете МКГ ссылается на спутниковые снимки, представленные азербайджанской стороной, которые подтверждают расширение незаконных поселений.

В 2018 году на цели незаконного заселения оккупированного Карабаха было выделено 800 тысяч долларов. Почти миллион, но это ничто, когда речь идет о строительстве новых поселений и переселении из Армении или из диаспоры тысяч людей. Армянские и зарубежные СМИ то и дело слезно пишут о тяжкой доле граждан Армении, по глупости поверивших пропаганде и переселившихся в Карабах.

В начале двухтысячных на месте разрушенного армянами пригорода Агдама - села Шелли оккупантами был заложен поселок Ухтасар. Хотя "отцы- основатели" упорно продолжают называть его родиной, на данной территории никогда не было армянских поселений. На начальном этапе сюда перебрались несколько десятков семей из Армении, никогда в Карабахе не бывавших, разве что для участия в бандитских формированиях в годы карабахской войны. Тем не менее, новообразованное поселение почти сразу начали именовать "древним", а переезд туда изголодавшихся в Армении людей - "возвращением на свои земли".

Через несколько лет начались слезы и жалобы, потому что в "древнем" Ухтасаре не было ни воды, ни работы, ни прочих условий для нормальной жизни. Дома, построенные по программе для переселенцев, разрушаются и восстановлению не подлежат. Погибает урожай, высыхают сады и огороды. Не хотят расти деревья, посаженные оккупантами на чужой земле, политой невинной кровью. Кто бывал до войны в Карабахе, помнят, какой цветущей и урожайной была эта земля. Агдам и его окрестности хоть и располагаются на равнине, но здесь никогда не было недостатка в зелени и воде. Это можно увидеть даже по панораме руин этого большого и богатого азербайджанского города.

Не увенчаются успехом и попытки заселить оккупированные части Физулинского района. На эти места у Еревана тоже имеются немалые планы. В минувшей году, посещая оккупированные территории, бывший глава СНБ Ванецян даже пообещал вложить личные средства в строительство в долине реки Араз армянского поселения. Согласно планам оккупантов, там должно появиться еще одно "древнеармянское" село под названием Араксаван. Эти планы строятся с 2014 года, но вряд ли осуществятся.

Примечательно, что свои новые "древние" поселения армянская сторона создает не в глубине оккупированных территорий, а на линии соприкосновения. Не вызывает сомнений, что таким образом Ереван создает живой щит из гражданского населения, своеобразную буферную зону. И те глупцы, что попадаются на удочку пропаганды, не осознают, что оказываются в зоне большего риска. Впрочем, граждане Армении, видимо, это в достаточной мере осознают, и потому программа незаконных поселений на оккупированных территориях Азербайджана двигается со скрипом.

Оккупанты пытаются заселить армянами также азербайджанскую Шушу. За 28 лет оккупации армянам не удалось превратить ее в символ процветания "независимого" Карабаха. За исключением небольшой, так сказать, административной части, город стоит в руинах. Недавно сепаратистский режим предпринял очередную попытку завлечь граждан Армении, выставив на продажу дома, оставленные азербайджанцами. И опять прокол, потому что каждый понимает - Шуша не останется армянам, она будет возвращена истинным хозяевам, либо добровольно, либо путем войны. Поэтому вкладывать деньги в недвижимость в Шуше контрпродуктивно. Тем не менее, за первые десять лет оккупации сюда было незаконно заселено несколько тысяч армян из Армении.

В конце 90-х активно шло переселение граждан Армении в оккупированный Лачинский район - сюда переселили 15 тысяч человек.

В 2005 году миссия ОБСЕ по расследованию фактов предоставила в Секретариат Организации в Вене, а также сторонам конфликта подготовленный ею отчет о ситуации на оккупированных территориях Азербайджана. В отчете миссия подтвердила тот факт, что незаконное заселение приняло массовый характер. В декабре 2019-го Международная кризисная группа подтвердила этот факт.

Отдельной статьей приговора, который рано или поздно будет вынесен армянской стороне, является переселение в Карабах сирийских армян. В 2012 году в Армении была развернута активная компания по переселению в Карабах армян, бежавших из Сирии в связи с начавшимся в стране конфликтом. Решением кабинета министров Армении, на оккупированные земли Азербайджана было переселено несколько десятков семей. Но большая часть из них почти сразу сбежала, поняв, что попала с одной войны на другую, только чужую.

Сирийцами Ереван пытался заселить практически безлюдные Лачинский и Кельбаджарский районы. В этих районах до войны практически не было армянских поселений, и чтобы оставить их за собой в качестве некоего "коридора", армянам необходим соответствующий демографический фон. Но такого фона в настоящее время нет. И вряд ли он появится. Потому что Президент Ильхам Алиев очень жестко и однозначно предупредил, что "мы не допустим этого".

Зульфугар Ибрагимов