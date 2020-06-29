Пашинян сдаст оккупированные районы

Через тридцать лет после начала активной фазы карабахского конфликта можно с полной уверенностью заявить, что армянству не удалось достичь поставленных целей. Армения не смогла добиться признания их "независимости" - как и до оккупации, сегодня весь мир признает Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. По этой причине оккупированные территории продолжают оставаться в подвешенном состоянии, а любая попытка Армении осуществлять там какую-то деятельность наталкивается на международное порицание и указание Еревану на его истинное место.

За годы оккупации население бывшей НКАО катастрофически сократилось, и не только за счет этнической чистки и депортации азербайджанцев. Сами армяне стараются покинуть "серую зону", потеряв всякую надежду на нормальную жизнь в условиях так называемой "независимости". В этих условиях Ереван пытается создать видимость бурной жизнедеятельности и расцвета на захваченных азербайджанских землях, реализуя планы по их незаконному заселению.

Армения и ее подельники - кто и как грабит оккупированный Карабах - ПОДРОБНОСТИ

Армения и ее подельники - кто и как грабит оккупированный Карабах - ПОДРОБНОСТИ

На эти поползновения противника на днях обратил внимание азербайджанской и мировой общественности Президент Ильхам Алиев. Сегодня армяне проводят политику незаконного заселения оккупированных земель, заявил он, заверив, что поднимал и будет поднимать этот вопрос во всех международных организациях. Глава государства призвал международную общественность положить конец незаконному заселению, а сопредседателей Минской группы - уделить этому вопросу особое внимание.

"Политика Армении заключается именно в этом. Они переименовали наши города, сначала на территории нынешней Армении, а теперь - в Нагорном Карабахе и прилегающих регионах. Они проложили там "границы", уничтожили наше историческое прошлое, мечети, пытаются арменизировать наши исторические памятники, земли. В настоящее время они хотят провести незаконное заселение, однако испытывают трудности из-за недостатка человеческих ресурсов. Но все же стремятся к этому в результате деятельности диаспоры. Пусть все знают - мы не допустим этого", - сказал азербайджанский лидер.

В этой связи стоит напомнить, что в конце минувшего года Международная кризисная группа со штаб-квартирой в Брюсселе подготовила отчет, в котором черным по белому записано, что строительство незаконных поселений на оккупированных территориях Азербайджана усложняет любые возможные дискуссии по нагорно-карабахскому конфликту. В документе отмечается, что в октябре 2017 года незаконный режим, созданный в Нагорном Карабахе, определил расширение заселения прилегающих территорий в качестве приоритета на 2017-2020 годы. В своем отчете МКГ ссылается на спутниковые снимки, представленные азербайджанской стороной, которые подтверждают расширение незаконных поселений.

В 2018 году на цели незаконного заселения оккупированного Карабаха было выделено 800 тысяч долларов. Почти миллион, но это ничто, когда речь идет о строительстве новых поселений и переселении из Армении или из диаспоры тысяч людей. Армянские и зарубежные СМИ то и дело слезно пишут о тяжкой доле граждан Армении, по глупости поверивших пропаганде и переселившихся в Карабах.

Провалилась очередная попытка Армении заселить оккупированный Карабах - ПОДРОБНОСТИ

Провалилась очередная попытка Армении заселить оккупированный Карабах - ПОДРОБНОСТИ

В начале двухтысячных на месте разрушенного армянами пригорода Агдама - села Шелли оккупантами был заложен поселок Ухтасар. Хотя "отцы- основатели" упорно продолжают называть его родиной, на данной территории никогда не было армянских поселений. На начальном этапе сюда перебрались несколько десятков семей из Армении, никогда в Карабахе не бывавших, разве что для участия в бандитских формированиях в годы карабахской войны. Тем не менее, новообразованное поселение почти сразу начали именовать "древним", а переезд туда изголодавшихся в Армении людей - "возвращением на свои земли".

Через несколько лет начались слезы и жалобы, потому что в "древнем" Ухтасаре не было ни воды, ни работы, ни прочих условий для нормальной жизни. Дома, построенные по программе для переселенцев, разрушаются и восстановлению не подлежат. Погибает урожай, высыхают сады и огороды. Не хотят расти деревья, посаженные оккупантами на чужой земле, политой невинной кровью. Кто бывал до войны в Карабахе, помнят, какой цветущей и урожайной была эта земля. Агдам и его окрестности хоть и располагаются на равнине, но здесь никогда не было недостатка в зелени и воде. Это можно увидеть даже по панораме руин этого большого и богатого азербайджанского города.

Не увенчаются успехом и попытки заселить оккупированные части Физулинского района. На эти места у Еревана тоже имеются немалые планы. В минувшей году, посещая оккупированные территории, бывший глава СНБ Ванецян даже пообещал вложить личные средства в строительство в долине реки Араз армянского поселения. Согласно планам оккупантов, там должно появиться еще одно "древнеармянское" село под названием Араксаван. Эти планы строятся с 2014 года, но вряд ли осуществятся.

Незаконные поселения на оккупированных территориях Азербайджана усложняют любые возможные дискуссии

Незаконные поселения на оккупированных территориях Азербайджана усложняют любые возможные дискуссии

Примечательно, что свои новые "древние" поселения армянская сторона создает не в глубине оккупированных территорий, а на линии соприкосновения. Не вызывает сомнений, что таким образом Ереван создает живой щит из гражданского населения, своеобразную буферную зону. И те глупцы, что попадаются на удочку пропаганды, не осознают, что оказываются в зоне большего риска. Впрочем, граждане Армении, видимо, это в достаточной мере осознают, и потому программа незаконных поселений на оккупированных территориях Азербайджана двигается со скрипом.

Оккупанты пытаются заселить армянами также азербайджанскую Шушу. За 28 лет оккупации армянам не удалось превратить ее в символ процветания "независимого" Карабаха. За исключением небольшой, так сказать, административной части, город стоит в руинах. Недавно сепаратистский режим предпринял очередную попытку завлечь граждан Армении, выставив на продажу дома, оставленные азербайджанцами. И опять прокол, потому что каждый понимает - Шуша не останется армянам, она будет возвращена истинным хозяевам, либо добровольно, либо путем войны. Поэтому вкладывать деньги в недвижимость в Шуше контрпродуктивно. Тем не менее, за первые десять лет оккупации сюда было незаконно заселено несколько тысяч армян из Армении.

Армянские оккупанты распродают азербайджанскую Шушу - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

Армянские оккупанты распродают азербайджанскую Шушу - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

В конце 90-х активно шло переселение граждан Армении в оккупированный Лачинский район - сюда переселили 15 тысяч человек.

В 2005 году миссия ОБСЕ по расследованию фактов предоставила в Секретариат Организации в Вене, а также сторонам конфликта подготовленный ею отчет о ситуации на оккупированных территориях Азербайджана. В отчете миссия подтвердила тот факт, что незаконное заселение приняло массовый характер. В декабре 2019-го Международная кризисная группа подтвердила этот факт.

Отдельной статьей приговора, который рано или поздно будет вынесен армянской стороне, является переселение в Карабах сирийских армян. В 2012 году в Армении была развернута активная компания по переселению в Карабах армян, бежавших из Сирии в связи с начавшимся в стране конфликтом. Решением кабинета министров Армении, на оккупированные земли Азербайджана было переселено несколько десятков семей. Но большая часть из них почти сразу сбежала, поняв, что попала с одной войны на другую, только чужую.

Сирийцами Ереван пытался заселить практически безлюдные Лачинский и Кельбаджарский районы. В этих районах до войны практически не было армянских поселений, и чтобы оставить их за собой в качестве некоего "коридора", армянам необходим соответствующий демографический фон. Но такого фона в настоящее время нет. И вряд ли он появится. Потому что Президент Ильхам Алиев очень жестко и однозначно предупредил, что "мы не допустим этого". 

Зульфугар Ибрагимов