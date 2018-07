Армения и ее подельники - кто и как грабит оккупированный Карабах - ПОДРОБНОСТИ

Оккупация Арменией территорий Азербайджана имела множество серьезных и драматичных последствий для азербайджанского народа и государства. Эти последствия оставили глубокий след и продолжают сказываться на темпах развития страны и региона.

На днях МИД Азербайджана выступил с заявлением относительно ответственности Армении за незаконную экономическую и другую деятельность на оккупированных ею территориях Азербайджана.

Как подчеркивается в озвученном главой пресс-службы МИД Хикметом Гаджиевым заявлении, Армения несет ответственность за международно противоправные деяния на оккупированных территориях Азербайджана, некоторые из которых являются серьезным нарушением обязательств, вытекающих из императивных норм общего международного права. К ним относятся использование силы в целях фактического отделения Нагорно-Карабахского региона и других районов Азербайджана, оккупированных Арменией, в нарушение Устава ООН, проведенные здесь оккупантами этнические чистки, незаконное заселение, изменение демографического состава, незаконная эксплуатация природных ресурсов этого края, уничтожение культурного и исторического наследия азербайджанского народа.

"В соответствии с юридическим заключением императивных норм международного права, упомянутые выше серьезные нарушения требуют применения специальных последствий, вытекающих из отягчающей ответственности: непризнание ситуации, созданной в результате таких нарушений; запрещение помощи или содействия в поддержании такой ситуации; исключение любых иммунитетов для ответственных за такие нарушения", - сказал Гаджиев, добавив, что все государства обязаны призвать к ответу Армению и принять меры против нее, в том числе на основе санкций, а также уголовного преследования и гражданско-правового судопроизводства.

Тема ответственности Армении за оккупацию и содеянное ею на оккупированных территориях не теряет своей актуальности более четверти века. Азербайджаном собрано достаточно фактов и материалов, на основании которых было бы возможно привлечь Ереван к ответу в рамках международного законодательства, которое достаточно не внимательно к ситуации на оккупированных Арменией территориях, хотя в иных случаях действует более оперативно.

Имеющиеся факты, будь они рассмотрены международными правовыми и политическими структурами, сулят стране-оккупанту большие проблемы и серьезные санкции.

Ранее, принимая 20 июля участников проходившего в Баку заседания Совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ, Первый вице-президент Мехрибан Алиева особо обратила внимание гостей на факты незаконной экономической деятельности ряда иностранных компаний на территории Нагорного Карабаха. По ее словам, в настоящий момент выявлено 177 иностранных юридических лиц, которые осуществляют незаконную экономическую деятельность на оккупированных территориях Азербайджана. Кроме того, 710 иностранных граждан посетили оккупированные территории.

"Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, территориальная целостность нашей страны признана всем миром. Поэтому эти нарушения, эти действия являются грубым нарушением законодательства Азербайджана. Вместе с тем за последние годы есть факты использования этих территорий для выращивания и последующего трафика наркотических изделий, что тоже вызывает, безусловно, большую обеспокоенность. Эти действия как со стороны иностранных компаний, так и со стороны отдельных лиц являются грубым нарушением законодательства Азербайджана, и наше государство принимает и будет принимать все законные меры для прекращения и предотвращения этих действий", - подчеркнула Первый вице-президент.

Действительно, оккупированные Арменией территории Азербайджана сегодня являются "серой зоной", где не работают международные законы и ведется темная деятельность. Эти благодарные земли превращены оккупантами в источник криминала, находящийся вне контроля какого-либо государства или какой-либо международной организации. В результате тут созданы "тепличные" условия для незаконного выращивания, производства и дальнейшего распространения наркотических веществ. Кстати, этот факт не раз попадал в отчеты Госдепа США относительно международного контроля над наркотическими веществами. Факт выращивания конопли на приграничных оккупированных территориях Азербайджана также отмечала ПАСЕ в докладе по Нагорному Карабаху.

Есть также сведения о захоронении в оккупированном Карабахе ядерных отходов Мецаморской АЭС, процветании трафикинга.

Особое место в своей аннексионистской политике Ереван отводит незаконному заселению оккупированных территорий. Показательно, что, согласно армянским СМИ, еще с 2002 года во всех городах и районах Армении официально действуют службы миграции, которые занимаются переселением жителей страны на захваченные территории. А с 2013 года начался процесс заселения на азербайджанские земли беженцев-армян из Сирии. Правда, последние стараются особо там не задерживаться.

Факты незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана не особо скрываются армянской стороной, потерявшей всякую осторожность по причине полной безнаказанности. Не скрывают своих действий и финансирующие эти "операции" зарубежные армянские фонды, за годы оккупации выделившие на данные цели миллионы долларов.

Говоря о незаконной экономической деятельности оккупантов, в первую очередь, следует отметить разграбление богатых природных ресурсов оккупированного Карабаха

МИД АР на основании информации открытых армянских источников два года назад представил отчет "Незаконная экономическая и другая деятельность на оккупированных территориях Азербайджана".

В НК и прилегающих оккупированных районах существует около 155 месторождений драгоценных камней, минералов и железа, включая богатые месторождения цветных металлов, золота, ртути, свинца, каменного угля и цинка, перлита и других природных ресурсов. Среди них можно отметить месторождения золота, меди и колчедана в Гызылбулаге, месторождения меди, золота и молибдена в Демирли, Джанятаге, Гюльятаге (оккупированная часть Тертерского района), месторождения золота в Союдлю, Агдюздаг, Тутхуме (Кельбаджар), месторождения золота в Веджнели (Зангилан), месторождения свинца в Мехмана, Сорбулаге (Кельбаджар), месторождения ртути в Сарыбулаге, Агятаге, Левчае, Шорбулаге, Гамышлы, Аггая (Кельбаджар, Лачин), Чильгязчай, Нарзанлы (Лачин).

В настоящее время эти богатства разграбляются оккупантами, вывозятся в Армению, там перерабатываются и под видом армянской продукции экспортируются за рубеж. В эту преступную сеть вовлечены физические и юридические лица ряда государств. Так, зарегистрированная в Лихтенштейне и входящая в состав армянской Группы "Vallex" компания "Base Metals" с 2002 года незаконно и без соблюдения норм и правил добычи эксплуатирует месторождение золота и меди Гызылбулаг вблизи села Хейвалы в Кяльбаджаре, почти истощив его ресурсы.

В 2017 году Генеральная прокуратура Азербайджана на основании материалов, поступивших из МИД, возбудила уголовное дело в отношении ряда зарубежных компаний по факту незаконной деятельности на оккупированных Арменией территориях. Это компании из Швейцарии, Болгарии, Уругвая, Аргентины, Румынии и некоторых других стран. По информации ГП, в результате расследований было установлено, что главы ряда компаний, в том числе"Haik Watch and Jewelry Co", "Rodino Haskovo" JIC, "Centro Ceibal", "Deccan Gold Mines Ltd" и "Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A", в 1999-2017 годах неоднократно незаконно пересекали государственную границу Азербайджана через территорию Армении в качестве организованной группы, вместе с другими лицами, находящимися на оккупированных территориях. Этими компаниями в Ханкенди, Шуше, Лачинском, Кяльбаджарском и др. оккупированных районах были созданы предприятия без государственной регистрации, предусмотренной азербайджанским законодательством.

Отметим, что в конце прошлого года швейцарский мобильный оператор Swisscom после вмешательства азербайджанского посольства прекратил сотрудничество с фирмой Karabakh Telecom, осуществляющей незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана.

Стоит упомянуть также незаконную деятельность оккупантов в гуманитарной сфере. В частности, разграбление и вывоз с оккупированных территорий образцов культурно-исторического наследия азербайджанского народа последующим присвоением и демонстрацией для зарубежной аудитории в качестве армянского наследия.

Несмотря на масштабы грабежа и пока что бездеятельность международного правосудия, Азербайджан тверд в своем намерении добиться справедливости и привлечь Армению к ответу. На первом этапе будет достаточно, если в мире, наконец, заговорят о беззаконии, творимом Ереваном, и обеспокоятся наличием в регионе "серой зоны", содержащей в себе множество угроз.

Это должно повлечь за собой более сознательный подход зарубежных партнеров Армении к желанию разделить с ней незаконные доходы. За которыми стоит трагедия азербайджанского народа.

Лейла Таривердиева