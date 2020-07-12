Президент Ильхам Алиев прочувствовал назревшие вызовы и тонкие веяния в глобальной политике

10 июля стартовала 31-я специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН, созванная по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

С такой инициативой азербайджанский лидер выступил на саммите контактной группы Движения неприсоединения, прошедшей в начале мая. Инициатива Президента Азербайджана о проведении спецсессии в формате видеоконференции, посвященной борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19), была поддержана более чем 130 государствами.

Пандемия коронавируса повлияла на весь комплекс международных отношений так, как, наверное, не повлияло ни одно событие последних десятилетий. Ее влияние еще предстоит оценить историкам, сказал в беседе с Day.Az российский эксперт, директор филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков.

Влияние пандемии, отметил эксперт, ощущается как на международной арене, так и во внутренней политике государств, в том числе мировых держав, стран Евросоюза. Везде вводятся запретительные меры, население находится под определенным психологическим давлением. Пандемия сыграла такую роль, которая будет проявляться еще довольно долго, считает наш собеседник.

"Очень важно, что Азербайджан, будучи председателем Движения неприсоединения, проявляет достойную уважения активность, не пытается обособиться, прикрываясь какими-то обстоятельствами и форс-мажорами. Президент Ильхам Алиев смело вышел с инициативой проведения специальной сессии ООН для совместного обсуждения сложившейся в мире в связи с пандемией ситуации, возможностей взаимодействия и сотрудничества.

Судя по недавнему заявлению главы МИД России Сергея Лаврова, инициатива Азербайджана встретила понимание и у руководства России. Думаю, она приветствуется многими государствами. Конечно, впереди большая работа, но инициатива подана, и запрос на проведение такой сессии, на взаимодействие стран мира в борьбе с пандемией растет с каждым днем.

Президент Ильхам Алиев прочувствовал самые тонкие веяния в глобальной политике и в соответствии с ними проводит собственный курс, тем самым укрепляя позиции Азербайджана на мировой арене", - сказал Павел Клачков.

Лейла Таривердиева