Президент Ильхам Алиев: Максимум до конца следующего года в Азербайджане будет 27 центров ASAN xidmət

29 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Балакенского регионального центра ASAN xidmət.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными в центре условиями.

После ознакомления с Центром Президент Ильхам Алиев встретился с волонтерами ASAN.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Сегодня очень знаменательный день в жизни Балакенского района. В Балакене открывается центр ASAN xidmət. Сердечно поздравляю вас по этому случаю. Прекрасный центр, очень красив и внешний вид, и внутреннее оформление, естественно, радует глаз. Находясь три года назад в Балакене, я принял участие в открытии "Центра ABAD". А сегодня мы отмечаем открытие построенного по моему указанию в Балакене центра ASAN xidmət. Это - очередной признак внимания, уделяемого Балакену.

Развитие района постоянно находится в центре внимания. Я регулярно приезжаю в Балакенский район, знакомлюсь с ситуацией, даю соответствующие указания, чтобы дела в районе шли высокими темпами. В последние годы социально-экономическое развитие Балакенского района идет хорошо. Построено много социальных объектов. Я лично участвовал в открытии всех основных социальных объектов - центральной районной больницы, Олимпийского центра, Центра молодежи, Центра культуры. Построено и капитально отремонтировано много школ. Сегодня мы отметили открытие Детского центра искусств. Строительство всех этих объектов, конечно, требует крупных средств, и мы делаем это.

Эти проекты реализуются по линии Государственной программы социально-экономического развития регионов, и ежегодно в эту программу вносятся дополнения. Балакенский центр ASAN xidmət также построен в соответствии с дополнением, внесенным в программу. На предыдущем этапе строительство центра ASAN xidmət здесь не предусматривалось, так как в северо-западной зоне уже есть несколько центров. Обычно на первоначальном этапе каждый центр охватывает население четырех, пяти, шести районов. А в этом центре охвачены всего три района - Балакенский, Загатальский и Гахский. Еще раз хочу сказать, что этот центр построен по моему специальному поручению. В распоряжение балакенцев уже передан прекрасный центр.

Знакомясь с центром, я дал дополнительные поручения. Считаю, что на этой территории должны быть созданы дополнительные участки, соответствующие деятельности центра, в первую очередь, кинотеатр. Я поинтересовался, глава исполнительной власти сказал, что в Балакене нет кинотеатра. Поэтому здесь обязательно должен быть кинотеатр. Нужно, чтобы было место, учебный центр для рационального проведения молодежью своего досуга. Поручаю сейчас создать рядом с этим центром новый центр, где будут все необходимые участки.

Что касается количества оказываемых здесь услуг, то их 320. Сегодня мне сообщили, что выдвинуты предложения об оказании в центрах ASAN xidmət новых услуг, и в дальнейшем этот вопрос также будет решен.

В Балакенском районе решаются и другие важные вопросы, связанные с инфраструктурными проектами. Газификация, можно сказать, приближается к 100 процентам. Обновляется дорожно-транспортная инфраструктура, фактически реконструированы как сельские дороги, так и дорога Баку-Балакен. Я ехал сегодня из Баку на автомобиле, и работа, проделанная вдоль магистрали, меня радует. Остается несколько дорог, которые не соответствуют общим темпам нашего развития, в первую очередь, на территории Исмаиллинского района. Там будет построен новый мост, проложена дорога. Таким образом, будут созданы более безопасные и комфортные условия. В этой зоне остается пока еще нереализованным один дорожный проект. Правда, дорога есть, но она не на должном уровне. Это - дорога Шеки-Огуз. Будут даны соответствующие указания по реконструкции этой дороги. Все поручения, данные в предыдущие годы, выполнены. Обеспечено строительство дороги Баку-Шамаха-Габала-Шеки-Гах-Загатала-Балакен вплоть до границы с Грузией.

Среди существующих в Балакене проблем очень серьезной является проблема питьевой воды. Уже подготовлены предложения по данному вопросу, даны соответствующие указания, и мы в скором времени должны приступить к реализации в Балакене проекта питьевой воды и канализации. До сих пор для решения проблем питьевой воды и орошения мы больше используем артезианские скважины. В Балакенском районе пробурены 24 скважины, планируется пробурить еще 10. Но проект питьевой воды и канализации обязательно должен быть и будет реализован. В последнее время предприняты важные шаги, связанные с обеспечением электроэнергией. Сегодня планируется также открытие нового центра Открытого акционерного общества "Азеришыг". В свое время в Балакенском районе были построены гидроэлектростанции, и электроснабжение значительно улучшилось.

Словом, для развития района принимаются все необходимые меры. Вкладываются инвестиции по линии государственных программ, активно включается в эту работу и частный сектор. Есть хорошие результаты в области сельского хозяйства. Как вам известно, по моей инициативе предпринимаются конкретные шаги, связанные с развитием фундуководства, являющегося традиционной сельскохозяйственной отраслью в северо-западной зоне. Я провел специальное совещание по фундуководству. Несколько лет назад площадь имеющихся садов составляла 32 тысячи гектаров. За несколько лет мы довели ее до 80 тысяч гектаров. В Балакенском районе площадь фундуковых садов составляла 5 тысяч гектаров, сейчас она достигла 10 тысяч гектаров. Вам хорошо известно, что фундуководство является основным источником дохода для многих проживающих здесь людей. Разбивая эти сады, оказывая помощь фермерам, мы обеспечиваем материальное благосостояние населения Балакенского и соседних районов. Сегодня Азербайджан занимает третье место среди стран-экспортеров фундука. Это очень доходная, перспективная отрасль. Наш климат подходит для этого. От Исмаиллинского района до Балакена, в то же время в южной зоне, а также в Хачмазе, Гусаре фундуководство имеет очень большие перспективы. Каждый район должен иметь свою специализацию. Здесь традиционно развивались фундуководство, табаководство. Этим сферам и сегодня уделяется большое внимание. Главное, чтобы люди жили лучше, улучшали свое материальное положение. Людям, которые пока еще не могут полностью обеспечить свое материальное положение, на помощь приходит государство. Сегодня 84 тысяч семей в Азербайджане получают адресную социальную помощь. В нынешнем году для 90 тысяч человек открываются оплачиваемые общественные рабочие места. Создание центров ABAD по существу является составной частью программы самозанятости. Первыми абадовцами являются именно жители Балакенского района. Производимая ими продукция сегодня продается в различных местах нашей страны, экспортируется.

Именно такой комплексный подход позволяет добиться сегодня стремительного развития нашей страны. Наше развитие устойчиво, а перспективы прекрасны. Потому что мы предпринимаем свои шаги планомерно и на основе предложений, поступающих с мест. В настоящее время самая серьезная проблема связана с орошением. Вот уже два года засуха создает нам большие трудности. Под моим председательством проведено специальное совещание по данному вопросу. Комиссия, созданная три месяца назад, занимается в том числе и электронизацией водного хозяйства, и эта важная сфера поручена ASAN xidmət. Сегодня во время презентации мне сообщили, что за короткий срок - комиссия была создана 15 апреля - уже готова система электронного водного хозяйства. За счет чего мы добились этого? Именно за счет интеллектуального потенциала. Один из важнейших факторов центров ASAN xidmət - это инновации, интеллектуальный продукт, современный процесс обучения и привлечение к этой работе молодежи.

Естественно, когда мы разрабатывали концепцию ASAN xidmət, моя основная цель, в первую очередь, заключалась в том, чтобы устранить коррупцию, взяточничество, бюрократию в сфере общественных услуг. То есть, создать такой институциональный интеллектуальный продукт, который бы поставил заслон перед желающими заниматься неприглядными делами. Мы уже добились этого. Однако параллельно с этим система ASAN xidmət сегодня является очень важным фактором в нашей стране в области электронизации, цифровизации, производства интеллектуального продукта. Неслучайно существенная часть проблем, связанных с питьевой водой и орошением, - одного из важнейших вопросов для нас, - сегодня уже регулируется ASAN xidmət.

Что касается расширения географии центров ASAN xidmət, то это тоже осуществляется по плану. Этот центр - 20-й по счету. В настоящее время продолжается строительство семи центров. Считаю, что максимум до конца следующего года в Азербайджане будет 27 центров ASAN xidmət. Не секрет, что это стало революционным изменением в сфере общественных услуг. В то же время это - применение новых правил поведения. В советское время сектор услуг всегда был очень проблемной сферой. Были нарушения, невнимательность, зачастую к гражданам относились с неуважением, проявляли к ним равнодушие. Граждане днями, неделями не могли получить причитающиеся им документы, справки, либо у них требовали что-то, выдвигались незаконные требования. Поэтому реформы, проведенные в сфере общественных услуг по линии ASAN xidmət, не только превратили данную сферу в образцовую, но и оказали очень позитивное влияние на отношения в обществе.

Хочу особо отметить здесь работников центров ASAN xidmət. Все они молоды. Это - лицо азербайджанской молодежи. Азербайджанская молодежь должна быть именно такой - образованной, грамотной, культурной, всегда с уважением относящейся к старшему поколению, привязанной к родной земле. Армия ASAN xidmət уже достаточно велика. В ASAN xidmət работали, накопили опыт тысячи молодых людей. Сегодня их представители работают на очень важных должностях, в том числе и волонтеры. Волонтерское движение у нас по существу началось в центрах ASAN xidmət. До этого волонтерского движения не было. Сейчас в Азербайджане действуют уже тысячи волонтеров. Они играют значимую роль в сферах, представляющих важное значение для нашей страны. Волонтеры активно участвовали во время крупных, престижных спортивных соревнований. К примеру, они активно участвовали в ликвидации последствий землетрясения, произошедшего в Шамахинском районе. Несколько лет назад в этой зоне - Балакенском, Загатальском, Гахском районах также произошло землетрясение. Должен отметить и то, что по линии государства были построены тысячи домов. Но в то время у нас не было волонтеров, чтобы оказывать услуги гражданам. Однако сразу после того, как произошло землетрясение в Шамахе, туда в первую очередь приехали волонтеры, которые помогали гражданам. Конечно, была оказана и государственная поддержка. Поэтому ASAN xidmət имеет много положительных черт. Деятельность этих центров очень важна для имиджа нашей страны. ASAN xidmət вышел на международный уровень, удостоен награды ООН. Несколько стран переняли у нас этот опыт, и в некоторых государствах уже оказываются аналогичные услуги под названием ASAN xidmət. Это - наш интеллектуальный продукт, национальный бренд. Сегодня Азербайджан является одной из стран, создающих и экспортирующих интеллектуальный продукт. В настоящее время 20 центров охватывают, можно сказать, все регионы нашей страны. Если добавить к этому автобусы, то ASAN xidmət есть уже повсюду. Но, конечно, в предстоящие годы планируется также создание новых центров.

ASAN xidmət функционирует уже несколько лет, но уровень оказываемых услуг не снижается. Почему я это говорю? Потому что порой, когда открывается новое предприятие или же новая сфера услуг, то, конечно, на первоначальном этапе все вопросы решаются на высоком уровне. Но со временем, если клиентов достаточно, качество услуг в некоторых случаях снижается. А ASAN xidmət сохраняет высокий уровень. Коэффициент одобрения службы населением составляет 99,4 процента. Я не знаю, кто эти 0,6 процента? Кому может не нравиться ASAN xidmət? Наверное, есть и такие. Но я считаю, что здесь проявляются все самые прогрессивные технологии, а также инвестиции, вложенные в человеческий капитал. Потому что именно человеческий капитал определяет наше развитие, нашу силу, могущество нашей страны. Природные ресурсы помогают нам просто как средство. Но если взглянуть на историю любой развитой страны, то можно увидеть, что страны, где развиваются наука, образование, успешно решают проблемы.

Конечно, я очень рад сегодня, что наша молодежь образованная, грамотная и патриотичная. Недавно при предотвращении армянской вооруженной провокации на армяно-азербайджанской границе азербайджанские солдаты и офицеры - абсолютное большинство их - молодежь - продемонстрировали свой профессионализм, смелость, посадили врага на место. Они не позволили врагу улучшить свои позиции. Не позволили, чтобы его нога коснулась нашей земли.

Как вам известно, достойный ответ Азербайджана врагу и завоевание, по общему мнению международных экспертов, победы, вызвали еще больший душевный подъем в обществе. И вновь в первых рядах находилась молодежь. Не прошло и недели после того, как я высказал свое мнение по данному вопросу на состоявшемся в середине этого месяца заседании Кабинета Министров, как более 50 тысяч представителей азербайджанской молодежи обратились в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу и зарегистрировались там как добровольцы, желающие защищать Родину. Более 50 тысяч человек за одну неделю.

Я сказал, что азербайджанская армия полностью укомплектована, необходимости в дополнительной живой силе сегодня нет. Но при необходимости более 50 тысяч человек, зарегистрированных в течение одной недели, готовы сражаться за Родину, за землю.

Знаете, эти события еще раз показали фашистскую сущность Армении, их трусливую натуру, потому что уже не первый раз агрессор после поражения на поле боя переходит к действиям против мирного населения. Наши села подверглись обстрелу. В результате огня, открытого этими подлыми людьми, погиб 76-летний аксакал. Это зверство. Войну ведут армии, солдаты, добровольцы. Однако наш презренный сосед ведет войну с мирным населением, так же, как совершил Ходжалинский геноцид, убил невинных людей - детей, женщин. В Ходжалы враг совершил убийство 613 человек, более тысячи человек пропали без вести. "Вина" этих людей была в том, что они являлись азербайджанцами. Для армянских националистов этого фактора достаточно. Это были безоружные гражданские лица. Воспользовавшись этим и слабостью тогдашней власти, армянские бандитские отряды совершили чудовищное преступление, геноцид против нашего народа. То же самое они хотели сделать и на сей раз. Иначе зачем бомбардировать мирное население, обстреливать его из артиллерийских орудий, минометов? Еще раз хочу сказать, увидев свою беспомощность на поле боя, они прибегают к самым грязным действиям. Именно по такому сценарию были организованы и апрельские бои 2016 года. В то время наши села также регулярно подвергались обстрелу с захваченных Арменией позиций. Проведя с высоким профессионализмом контрнаступательную операцию, Азербайджанская армия вернула захваченные стратегические высоты и вынудила врага бежать. События, произошедшие в Товузском районе, являются повторением того же сценария. Мы должны знать это. Должны знать натуру соседа, с которым находимся лицом к лицу. Никогда не должны забывать этого! Никогда не должны забывать и не забудем Ходжалинский геноцид! Нанеся врагу очередной сокрушительный удар, мы вновь увидели, насколько они беспомощны и не уважают даже самих себя. Они немедленно обратились в Организацию Договора по коллективной безопасности - ОДКБ, членами которой являются, попросили у них помощи. Я говорил, еще раз хочу сказать: ОДКБ не имеет и не может иметь никакого отношения к этому. Потому что Армения - агрессор. Их основная цель заключалась именно в этом - спровоцировать конфликт на государственной границе, а затем обвинить в этом Азербайджан и попросить военной помощи у ОДКБ. Именно в этом и заключались их грязные цели, они пытались вовлечь в эти грязные игры членов ОДКБ, но не вышло. ОДКБ не выступила ни с каким заявлением, лишь дала комментарий по вопросу, состоящий из общих слов. Но посмотрите, сколько стран поддержали Азербайджан. Во-первых, все хорошо знают, знают и специалисты, что конфликт спровоцирован именно Арменией. Еще раз хочу сказать: у нас нет никаких интересов на территории Армении. У нас нет там военных целей, и международная общественность хорошо это знает. Именно поэтому, и не только поэтому, а вообще благодаря растущему авторитету Азербайджана, несколько международных организаций открыто поддержали нас. Совет сотрудничества тюркоязычных государств состоит из пяти стран. В Организацию исламского сотрудничества входят 57 стран, а в Движение неприсоединения - 120 стран. Ряд стран, в первую очередь, братская Турция, однозначно поддержали Азербайджан. Президент Турции, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган уже несколько раз продемонстрировал очень открытую, резкую и принципиальную позицию. Это еще раз показывает, что Турция и Азербайджан, как всегда, вместе - и в радостные, и в трудные дни. Мы можем опереться друг на друга и наша сила - в единстве. Эти международные организации и несколько стран, их официальные лица выступили с заявлениями в поддержку Азербайджана.

Что касается ОДКБ, то четыре из шести членов этой организации поддержали Азербайджан заявлениями, принятыми в международных организациях по данному вопросу. Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан являются членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Казахстан и Кыргызстан одновременно являются членами ОДКБ. Значит, два члена ОДКБ поддерживают Азербайджан посредством данной организации. Беларусь - член Движения неприсоединения. Заявление Движения неприсоединения выражает в том числе и позицию Беларуси. Таджикистан - член Организации исламского сотрудничества. Организация исламского сотрудничества высказала открытую позицию в связи с этим пограничным конфликтом. То есть, четыре страны уже находятся рядом с Азербайджаном. А кто поддержал Армению? Я не видел, не заметил. К тому же, как члены ОДКБ могут поддержать нынешнее руководство Армении?

Ни для кого не секрет, что сегодняшнее руководство Армении состоит из людей, находящихся под влиянием фонда Сороса. Достаточно посмотреть на их биографии. Многие лица, работающие сегодня в Армении в правительстве, парламенте, судебной власти, на других ответственных должностях, являлись сотрудниками фонда Сороса и близких к нему организаций.

Понятно, что произошедшая в Армении "революция" явилась очередной провокацией Сороса и близких к нему кругов. Правда, армянский народ ненавидел прежнюю власть и не скрывал этого. Прежняя власть Армении заслуживает презрения. Но пришедшая на ее место группировка не сильно отличается от прежней власти. Неслучайно фонд Сороса недавно оказал Армении финансовую помощь в размере 600 тысяч долларов в связи с пандемией. Какой еще стране оказал помощь? Ни одной из стран на постсоветском пространстве. Азербайджану? Нет. В Азербайджане от фонда Сороса не осталось и следа, так как они занимались здесь провокациями, отравляли умы молодёжи. Пытались поднять молодежь против своего государства. Поэтому были изгнаны. Но в Армении они расправили крылья и не скрывают, что это - открытое пожертвование. Нам известно, что нынешнее руководство Армении исподтишка получает деньги от фонда Сороса, является его агентами, выполняет их заказы. Поэтому сегодня фонд Сороса открыто пожертвовал руководству Армении 600 тысяч долларов. Должны ли задуматься над этим страны-члены ОДКБ? Конечно, должны. И пусть Армения, цепляясь в страхе за подол ОДКБ, вспомнит, как дискредитировала ее, арестовала генерального секретаря организации. Впоследствии под давлением освободила его. Но уголовное дело не было закрыто. В течение года не позволяла ОДКБ назначить нового генерального секретаря.

К тому же, как называется партия нынешнего премьер-министра Армении? В ОДКБ хорошо знают это. Если перевести это название на азербайджанский язык, то получится "выход", потому что эти люди пришли к власти под таким лозунгом. "Выход!" - откуда выход? Из двух организаций - ОДКБ и Евразийского экономического союза. Вот их цель, вот их истинное лицо!

Конечно, сейчас они различными лицемерными действиями, заявлениями, пытаются доказать, что привержены данным организациям. Но это - ложь. Их истинное намерение известно всем. Отбросы Сороса не могут стать союзниками ОДКБ. Это однозначно. Поэтому Армения сегодня находится в растерянности, предпринимает ошибочные шаги. Считаю, что провокация на границе явилась своего рода пробной попыткой с их стороны, чтобы посмотреть, кто и как среагирует. Увидели, что все страны, которых они считали союзниками, либо поддержали нас, либо остались нейтральными. Убедились в том, как сильна международная поддержка Азербайджана. Поэтому это должно послужить им уроком. Армянский народ, наконец, должен понять, что если они хотят жить в нормальной стране, то армянские вооруженные силы обязательно должны покинуть наши земли. Это - наши исторические, исконные земли. Мы никогда не смиримся с оккупацией. Восстановление территориальной целостности является для нас задачей номер один. С другой стороны, Армения изолирована от всех региональных проектов. Мы изолировали их. Посмотрите на новую энергетическую, новую транспортную, новую телекоммуникационную карту нашего региона, там нет Армении. Все эти линии, в том числе проекты, реализованные по нашей инициативе, прошли мимо Армении. Они уже полностью находятся в стороне от регионального сотрудничества. Это сделали мы и не скрываем. Мобилизовав все возможности, мы и дальше будем держать их в изоляции. Они лишены этих возможностей. А мы вернемся на наши земли, обязательно вернемся. Азербайджан восстановит свою территориальную целостность.

Недавно мне сообщили, что премьер-министр Армении выдвинул Азербайджану семь условий. Считаю, что любой здравомыслящий человек может со всей очевидностью убедиться в том, что ни одно из этих условий не является приемлемым. Одно из условий заключается в том, чтобы Азербайджан вел переговоры с пресловутой "Нагорно-Карабахской республикой". Это невозможно. Мы неоднократно заявляли об этом, так как "Нагорно-Карабахской республики" нет. Никто не признает такую "республику". Пусть Армения, если хватает смелости, признает "Нагорно-Карабахскую республику". Вот я говорю: власти Армении, признайте ее. Признайте сегодня, если не признаете, значит боитесь. Одумайтесь! Никаких переговоров с бандитским, криминальным режимом вестись не будет. Поэтому они заранее должны знать, что это абсолютно неприемлемо. Другие условия похожи на эти. Выдвигая неприемлемые условия, Армения фактически уничтожает переговорный процесс, пытается изменить формат переговоров. Потому что переговоры ведутся между Азербайджаном и Арменией. Это - открытая позиция Минской группы и ее сопредседателей. Эта позиция неоднократно доводилась до них, как в официальном порядке, так и за закрытыми дверями. Но посмотрите на их упрямство, они вновь выдвигают условие о том, что Азербайджан должен вести переговоры с "Нагорно-Карабахской республикой". "Нагорно-Карабахской республики" нет. Пусть армянский народ не обманывает себя. Мы отвергаем и все остальные условия и выбрасываем эту бумагу в мусорное ведро. Но пусть армянский народ хорошо подумает, поразмышляет. Если они и дальше хотят жить как заложники преступников, тогда пусть закрывают глаза на безумные и опасные действия нынешней власти. В 1998-2018 годах армянский народ был заложником преступного, криминального режима в Армении. А сейчас является заложником режима Сороса.

Они должны понять, что если армянские вооруженные силы не покинут наши земли, то мира не будет, о чем они сами будут жалеть. Пока не поздно, армянские вооруженные силы должны покинуть наши земли. Этого требуют международное право, 4 резолюции Совета Безопасности ООН. Армянские вооруженные силы незамедлительно и безоговорочно должны быть выведены с азербайджанских земель. Этого требует историческая правда, потому что Нагорный Карабах - это наша историческая земля. Премьер-министр Армении говорит, что "Нагорный Карабах - это Армения", о каких переговорах после этого может идти речь? Ведь основная суть переговоров заключается в том, чтобы оккупированные земли были освобождены. Мы должны вести переговоры вокруг этого. Или вокруг чего? Мы никогда не вели переговоров о предоставлении независимости "Нагорно-Карабахской республике", никогда! Это никогда не было предметом переговоров. Я вообще никогда не говорил и не намерен говорить об этом. Мы ведем переговоры вокруг того, когда и в какой последовательности должны быть освобождены оккупированные земли. Если премьер-министр Армении говорит, что "Нагорный Карабах - это Армения", если говорит, что "мы хотим вести переговоры с пресловутой "Нагорно-Карабахской республикой", то значит он уничтожает переговоры. Я ставлю против 7 условий одно условие, одно - армянские вооруженные силы должны быть выведены со всех оккупированных земель, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, граждане Азербайджана должны вернуться на земли отцов и дедов! Вот мое условие, и советую им принять его.

Мы вернемся на родные земли и создадим в наших городах, которые сегодня находятся под оккупацией, центры ASAN xidmət. В этих центрах будет работать наша молодежь. Мы восстановим наши города, исторические, религиозные памятники, разрушенные армянскими вандалами, и будем жить на наших землях. Мы не претендуем на земли других стран, но и свою землю никому не отдадим.

Мы находимся в преддверии Гурбан байрамы. Я поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан байрамы, хочу поздравить еще раз. Поздравляю вас, всех жителей Балакенского района, весь азербайджанский народ с прекрасным праздником. Желаю вам, всему азербайджанскому народу новых успехов и счастья. Спасибо.