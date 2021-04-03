Новый посол Турции намерен работать в Азербайджане в духе дружбы и братства двух стран

Джахит Багчи, назначенный новым послом Турции в Азербайджане, намерен работать на этой должности в духе дружбы и братства двух стран.

Как сообщает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Указом президента Турции я назначен на должность посла в дружественном и братском Азербайджане. Выражаю признательность главе государства за мое назначение на эту почетную должность. Мы будем работать в духе дружбы и братства", - написал Багчи.

Отметим, что ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении Джахита Багчи на должность посла Турции в Азербайджане.