https://news.day.az/politics/1330773.html Новый посол Турции намерен работать в Азербайджане в духе дружбы и братства двух стран
Новый посол Турции намерен работать в Азербайджане в духе дружбы и братства двух стран
Джахит Багчи, назначенный новым послом Турции в Азербайджане, намерен работать на этой должности в духе дружбы и братства двух стран.
Как сообщает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Указом президента Турции я назначен на должность посла в дружественном и братском Азербайджане. Выражаю признательность главе государства за мое назначение на эту почетную должность. Мы будем работать в духе дружбы и братства", - написал Багчи.
Отметим, что ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении Джахита Багчи на должность посла Турции в Азербайджане.
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