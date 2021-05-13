Гюннутская операция и 44-дневная война

10 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Нахчыванскую Автономную Республику. Поездка в НАР именно в этот день символична, потому что состоялась в день рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. Более того, это 15-й по счету визит главы государства в Нахчыван, но первый, совершенный после Победы в Отечественной войне.

Как это стало традицией, в ходе поездок в регионы главы государства открываются важные объекты, дается старт новым проектам и начинаниям. Проектов и инициатив по развитию автономной республики много. В течение одного дня Президент Ильхам Алиев принял участие в презентации ​​новой взлетно-посадочной полосы Нахчыванского международного аэропорта, открытии Центрального госпиталя Нахчыванского гарнизона и военного аэродрома Отдельной общевойсковой армии. Он также ознакомился с работами, проделанными на железнодорожной станции Ордубад, присутствовал при старте проекта реконструкции ордубадской системы питьевого водоснабжения, принял участие в открытии магистральной автодороги Джульфа-Ордубад, Центра искусственного осеменения и филиала ОАО "Азерхалча" в Нахчыване, ознакомился со строительством здания Центра ASAN xidmət.

Каждый из реализованных или только стартующих проектов играет исключительную роль для Нахчыванской АР. Однако военная тематика, тема укрепления армии все равно продолжает доминировать. К сожалению, несмотря на завершение карабахского конфликта, окончательный мир пока не наступил, на другой стороне границы все еще имеют место реваншистские настроения и попытки угрожать Азербайджану. Поэтому вопросы укрепления вооруженных сил автономной республики и безопасности ее границ приобретают особое значение.

Укреплению оборонного потенциала Нахчывана уделялось большое внимание всегда. В декабре 2013 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании в Нахчыванской Автономной Республике Отдельной общевойсковой армии. Войсковая группировка была оснащена самым современным вооружением, военной техникой, средствами авиации, ракетно-артиллерийскими установками и средствами ПВО. Армия была создана на основе 5-й отдельной усиленной мотострелковой бригады, сформированной для защиты автономной республики. В мае 1995 года эта бригада была преобразована в мотострелковую дивизию, в декабре 1998 года - в Корпус армии. А 18 декабря 2013 года - в Отдельную общевойсковую армию.

Решение главы государства преобразовать армейский корпус в армию было продиктовано необходимостью усовершенствования управления и боеспособность воинских подразделений. За прошедшие годы была укреплена материально-техническая база Отдельной общевойсковой армии, приняты меры по вооружению ее самой современной боевой техникой и сделано все для повышения боеготовности личного состава, для чего регулярно проводятся совместные с турецкими ВС учения. На сегодня Отдельная общевойсковая армия НАР - это мощная группировка, способная в автономном режиме вести боевые действия без поддержки со стороны. Чему доказательством знаменитая Гюннютская операция 2018 года. А нахчыванский спецназ, участвовавший в освобождении Шуши, стал настоящей легендой.

"Могу сказать, что военная техника, находящаяся сегодня на вооружении нахчыванской армии, возможно, превосходит технику, имеющуюся в некоторых передовых странах, - сказал в ходе поездки в НАР в интервью национальному телевидению Президент Ильхам Алиев. - Потому что в Нахчыван поставляется самая современная техника, основанная на новейших технологиях. Могу сказать, что в Нахчыванской Автономной Республике имеются образцы подавляющего большинства техники, ввезенной для азербайджанской армии из-за рубежа. Конечно, боеспособность Нахчыванской Отдельной общевойсковой армии тоже на месте, и проведенная три года назад Гюннютская операция является наглядным примером этого. Эта операция совпала по времени со сменой правительства в Армении, поэтому новая власть попыталась как бы скрыть это. Но и мы не стали афишировать это, потому что нам нужна не пропаганда, а реальное дело".

Действительно, о происходившем на границе НАР с Арменией в конце мая 2018 года, никто не знал, пока в армянских СМИ и соцсетях не поднялся шум и не начались попытки представить ситуацию в искаженном виде. Минобороны Азербайджана официально сообщило о Гюннютской операции только 20 июня и положило конец армянским инсинуациям. Был распространен видеоматериал об освобождении от армянской оккупации села Гюннют Нахчыванской АР. И мы узнали, что еще в мае было освобождено от армянской оккупации более чем 11 тысяч гектаров территории, взяты под контроль село Гюннют Шарурского района и находящиеся вокруг села стратегические высоты Хунут (2065 метров), Гызылгая (1683 метров), Мехридаг (1869 метров). Азербайджанская сторона продвинулась на выгодные оборонительные позиции вдоль государственной границы. Кроме того, успешная операция позволила взять под контроль дорогу в Лачин.

Гюннютская операция стала вторым крупным поражением Армении после апрельских боев 2016 года. То, как действовали азербайджанские подразделения, показало, что Азербайджан готов к масштабной войне и обладает абсолютным превосходством над противником. Как в плане вооружений, так и в плане силы духа.

Как отметил в интервью Азербайджанскому телевидению Президент Ильхам Алиев, мы очистили от армянской армии многие важные стратегические высоты, взяли их. Эти высоты позволили нам полностью контролировать стратегические коммуникации, а также дорогу, ведущую из Армении в Нагорный Карабах. Наши возможности контроля за этой дорогой во Второй Карабахской войне помогли нам в получении многих сведений. Противоположная сторона знает, что эти коммуникации, находящиеся под контролем Азербайджана, в любой момент могут быть прерваны, поэтому, конечно, она должна предпринимать свои шаги сообразно этому, многозначительно заметил глава государства.

"Как я уже сказал, мы не хотели афишировать Гюннютскую операцию. Но после этого журналисты уже свергнутой власти Армении сняли наши новые посты, выложили это в интернет, распространили, после чего в Армении началась шумиха. Тогда я сказал: в таком случае, почему мы должны это скрывать? Я поручил председателю Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики дать информацию, отправить съемочную группу, которая поехала и увидела эти высоты. То есть, Гюннютская операция продемонстрировала потенциал нахчыванской армии, азербайджанской армии", - подчеркнул глава государства.

Он также раскрыл некоторые до сих пор неизвестные подробности последней войны. Например, из уст Президента страны мы впервые узнали о том, что помимо нахчыванского спецназа в боевых действиях участвовало также вооружение, доставленное из НАР в Баку, а затем на фронт. Сегодня запасы тех вооружений и боеприпасов уже обеспечены, но были моменты, когда это было не так, и тут свою роль сыграл тот задел, который был сделан в автономной республике.

Об этом факте общественность не знала, но зато все знали о храбрости и самоотверженности бойцов подразделения специального назначения, прибывших из Нахчывана для участия в самых сложных операциях. Они были среди тех, кто освобождал Шушу. Нахчыванские спецназовцы показали высокий профессионализм и исключительное мужество в выполнении этой священной миссии. Шехиды-уроженцы Нахчывана увековечили свои имена в сердцах каждого гражданина Азербайджана. Нахчыванский спецназ стал ужасом армян, который, думается, будет преследовать их очень долго.

Как отмечают военные специалисты, сегодня Нахчыван - это неприступная цитадель, и любые поползновения армянской стороны, любые намерения взять реванш на границах отделенной от основной территории страны республики завершатся для Армении еще более плачевно, чем в 2018 году.

Применительно к любым провокациям и намерениям Еревана очень впечатляюще звучат слова, сказанные Президентом Азербайджана в последнем интервью относительно реваншистских настроений в Армении: "Если они перейдут от этих заявлений к каким-либо практическим действиям, то немедленно будут уничтожены. Никто не сможет защитить их. И пусть ни на кого не рассчитывают... Мы пока проявляем сдержанность. Но пусть не играют с огнем. Они видели наш кулак. Он на месте. Никто не сможет устоять перед нами".

Никто - и в этом сегодня ни у кого не должно быть сомнений.

Лейла Таривердиева