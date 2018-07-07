Армения во второй раз опозорилась в Нахчыване - ПОДРОБНОСТИ

Весь регион помнит, какое позорное, разгромное поражение потерпели вооруженные силы Армении от Азербайджана в апреле 2016 года. Те события, которые окрестили "апрельской войной", показали не только ошеломляющие технические возможности азербайджанской армии и ее полное превосходство над противником как в оснащении, так и в боевых и моральных качествах личного состава, но и то, насколько деморализована армянская оккупационная армия.

Прошло совсем немного времени, в Армении благодаря определенным силам к власти пришел Никол Пашинян, одержавший верх над саргсяновским карабахским кланом, а ситуация - по крайней мере в области военного строительства и баланса сил в зоне карабахского конфликта - не изменилась в пользу Армении ни на грамм. Совершенно наоборот: Азербайджан продолжил наращивать свой оборонный потенциал, заключил несколько крупных сделок по поставкам различной военной техники и самого современного вооружения. Как следствие, на очередную провокацию противника - уже на нахчыванском направлении фронта - наши Вооруженные силы ответили еще одним сокрушительным ударом. В результате очередной мастерски проведенной операции азербайджанская армия освободила от армянской оккупации значительные территории - более 11 тысяч гектаров, в том числе село Гюннут в Нахчыванской АР. Более того, в результате освобождения важнейших стратегических высот наши войска получили контроль за трассой, ведущей из Армении в оккупированный Лачын.

Этот удар нанес не менее болезненный пропагандисткий урон Армении, которая ударилась в эйфорию и героизацию своей новой власти. Армяне, поспешившие объявить Никола Пашиняна чуть ли не волшебником, который как в том мультфильме, прилетит в голубом вертолете, бесплатно покажет кино и раздаст эскимо, вдруг поняли, что власти-то у них поменялись, а вот суть у них та же. Армия как была полуголодной и полуодетой, так ей и осталась. Дедовщина никуда не делась, а на призыв Пашиняна к молодым армянам, сбежавшим от армии, вернуться домой и отслужить, откликнулось чудовищное количество призывников - аж СТО человек! Сказка, в которую армяне вдруг поверили, так же вдруг и закончилась.

Армянская пропаганда решила исправить пошатнувшийся имидж "обновленной" Армении - даже послала католикоса Гарегина Второго в окопы, где он благословлял бедных солдат, а сам Никол Пашинян в буквальном смысле спустился в оккупированный Карабах с небес - на вертолете - и развесил армянским военнослужащим лапши на уши о том, как скоро и как круто они начнут служить. На фоне этой лапши армянские СМИ писали об обысках в доме генерала-мясника Манвела Григоряна и изымали оттуда золото, деньги и гуманитарную помощь для солдат вместе с детскими письмами военнослужащим, которые, как и тушенка с чаем, до них так и не дошли.

Неудивительно, что в этих своих попытках армянский агитпроп не остановился перед тем, чтобы попытаться использовать в этих целях человеческую драму, произошедшую на днях в Нахчыване. Там в ДТП попал военный грузовик, погибли трое военнослужащих, еще 11 человек получили травмы. И тут же в армянских СМИ и соцсетях поднялась волна ликования. одни представляли это чуть ли не спецоперацией армянской армии, другие просто издевались, как привыкли, над погибшими людьми. Разумеется, звучали и совсем идиотские сюжеты про то, как это Азербайджан якобы пытается таким образом скрыть свои потери в Нахчыване.

И ведь проблема не в том, что армянская пропаганда - такая подлая и аморальная. Она еще и откровенно глупа и не учится на собственных ошибках. Вот сегодня стали известны подробности того тяжелого ДТП. Как пишет Trend, грузовик с военными был вынужден уступить дорогу автомобилю специального назначения, резко сдав вправо, в итоге дорога не выдержала тяжести техники, водитель не справился с управлением, а машина скатилась в овраг. Погибшие в результате ДТП старший лейтенант Гумметов Орхан Байрам оглу (1991 года рождения) был похоронен а селе Гараханлы Товузского района, сержант Сеидов Раман Мирсалам оглу (1987 года рождения) - в селе Данйери Шарурского района и прапорщик Гасанлы Новруз Наби оглу (1995 года рождения ) - в селе Махта Шарурского района. В траурной церемонии приняли участие офицеры Отдельной Общевойсковой армии, представители правительства и общественности, сослуживцы погибших и др.

Думается, эта информация вполне достаточна для того, чтобы восстановить картину произошедшего тогда. Как понятно и то, как позорно провалилась армянская пропаганда, которая пыталась обвинить Азербайджан в том, в чем ее саму не раз уличали. В частности, весь апрель и май 2016 года в Армении случилась чуть ли не эпидемия: стабильно раз в несколько дней на оккупированных территориях Азербайджана происходили несчастные случаи, случаи неосторожного обращения с оружием, тяжелые ДТП - причем что интересно, ДТП происходили обычные, а ранения их участники получали почему-то огнестрельные и осколочные. Необычно, правда? Вот и решили армяне использовать свою собственную карту еще раз - но уже применив ее к произошедшей в Азербайджане трагедии. И опозорились уже во второй - далеко не в последний - раз.

Зульфугар Ибрагимов