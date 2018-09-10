Нахчыванский кошмар Еревана – в Армении снова истерика

Боящейся собственной тени Армении многого не надо, чтобы впасть в очередную истерику. Причины пребывания наших соседей в состоянии постоянного стресса понятны - страна оккупирует территории соседнего Азербайджана, который за четверть века оккупации превратился в мощное и богатое государство, способное в любой момент указать "победителю" на его место. Кроме того, Баку имеет сильных и надежных друзей и союзников, на что никак не может рассчитывать Армения.

Неделю назад в армянских СМИ разразилась истерика по поводу публикации в некоем турецком издании Sözcü. Издание сообщило о якобы намерении Турции открыть свою базу в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана. У нее уже есть базы в Сомали и Катаре, и вот теперь третья появится в НАР, паникуют армянские медиа, устроившие очередную бурю в стакане воды.

Казалось бы, пошумели и забыли. Но на днях тема в армянских СМИ была поднята снова, что говорит о серьезной обеспокоенности оккупантов дополнительными ограничениями пространства для маневра, которое у Еревана и так практически сведено на нет.

Заметим, что тема турецкой базы в Нахчыване стала особо актуальна в Армении после майской "революции". Точнее, после необдуманных заявлений нового премьера страны и последовавшей за этим передислокации азербайджанских войск на нахчыванском участке госграницы с целью предотвращения вероятных провокаций с армянской стороны. В Армении заговорили о подготовке "наступления" со стороны Нахчывана, а официальные лица из Еревана зачастили на этот прифронтовой участок.

Сразу подчеркнем - никаких официальных ни заявлений, ни даже намеков на возможность открытия в НАР военной базы ни с азербайджанской, ни с турецкой стороны не делалось. Более того, азербайджанское законодательство не допускает размещения на территории республики баз какой бы то ни было страны. И все, что городят сегодня армянские эксперты и политологи, отталкиваясь от слухов, - это плод их собственного воображения.

Армянская сторона пытается забежать впереди лошади, заранее подняв шум и призвав в свидетели не кого-нибудь, а Россию, и как всегда прячась за ее спину.

"Россия не позволит Турции вступить на Кавказ", - заявил в беседе с Первым Информационным политолог Степан Сафарян. - Сколько бы Турция не имела косвенного большого присутствия в Нахчыване - в лице армии, где есть и инструкторы, и личный состав, но формализовать это - очень трудно, потому что это явным образом затрагивает российские интересы".

Анализируя фейковую новость, Сафарян приходит к глубокомысленному выводу, что объединенную ПВО Россия создает с Арменией именно против Турции и никогда не позволит Анкаре "вторгнуться на Кавказ", а в ее лице и НАТО.

"Специалист по Азербайджану" Татев Айрапетян хоть и не считает появление базы реалистичным, но выражает крайнюю тревогу по поводу военного сотрудничества Азербайджана и Турции и укрепления последней в НАР.

Военный эксперт Айк Наапетян тоже прячется за российскую спину, с нетерпением ожидая жесткой реакции России на "прямую военно-политическую интервенцию НАТО на Южный Кавказ со всеми вытекающими отсюда последствиями".

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

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"Предположения о возможности открытия турецкой базы, высказанные в каком-то турецком издании и вызвавшие повышенное беспокойство в Армении, - это абсурд и инсинуация, не имеющая под собой никакой реальной почвы.

В первую очередь, потому, что для этого нет соответствующей правовой базы. В Азербайджане принята военная доктрина, согласно которой на территории страны не могут размещаться базы других государств. Это базовый документ для нас в военно-политическом аспекте, и он четко этот вопрос регламентирует. Само наличие этого пункта исключает возможности размещения военных баз других стран.

По большому счету, такая база и не нужна. Военное и военно-техническое сотрудничество Азербайджана и Турции находится на очень высоком уровне. В 2010 году между нашими странами был подписан всеобъемлющий договор по этим вопросам, определивший отношения наших стран как союзнические. Вооруженные силы Азербайджана и Турции в последние годы регулярно проводят совместные учения, в том числе в Нахчыване. Тут нет ничего невероятного, поскольку НАР граничит с Турцией, и это не значит, что целью маневров является угроза кому-либо. В ходе маневров отрабатываются совместные действия двух стран на случай любых рисков, а не только военной агрессии со стороны Армении, кстати, вполне ожидаемой. Это и террористическая активность, и отработка совместных действий на случай серьезных нарушений оперативной обстановки. Все учения проводятся в плановом порядке и не могут служить причиной беспокойства.

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Что касается армянской стороны, то она схватилась за эту дезинформацию не случайно. Армянским экспертам присуще выдавать желаемое за действительное. В последнее время на фоне полного расстройства армяно-российских отношений армянское медиа-пространство изобилует непонятными и абсурдными слухами о нарушении баланса, ударе по российским интересам, приближении НАТО к российским границам и так далее. Но они зря стараются. Между руководителями Азербайджана и России существуют дружественные отношения, и если возникнет какое-то беспокойство по тому или иному поводу, стороны смогут устранить его посредством прямых контактов".

Еще раз подчеркнем - шум поднят без наличия серьезных на то оснований и базируется лишь на слухах. И ожидать какой-то реакции со стороны Москвы, соответственно, было бы смешно. У России достаточно реальных проблем в вопросе приближения НАТО к ее границам, и тема Нахчывана тут не фигурирует. Это тем более несерьезно, если напомнить конфликт с США и НАТО, на который Турция пошла ради российских С-400. Это четко говорит о приоритетах Анкары и доказывает, что гипотетическая база в НАР, если она и появится не только в армянском воображении, ни в коем случае не будет угрожать интересам России. Угрожать она будет только интересам Армении. А если точнее - она будет гасить угрозы со стороны Армении, которые всегда присутствуют и определены национальной идеологией этой страны. Пока армянство не откажется от политики экспансии, не оставит претензии к соседям, оно будет представлять угрозу стабильности и безопасности региона. Это неоспоримый факт.

Ну, и напоследок стоит отметить, что Азербайджан, в отличие от Армении, не нуждается в наличии военных баз других государств на своей территории, в том числе в Нахчыване. Вооруженные силы страны полностью контролируют ситуацию и обладают всеми возможностями разобраться с агрессором в случае провокаций.

Что же касается Нахчывана, то в 2013 году с учетом стратегической значимости автономии и необходимости организации обороны НАР на высоком уровне указом Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Нахчыванской Автономной Республике была создана Отдельная общевойсковая армия. Войсковая группировка была оснащена самым современным вооружением, военной техникой, средствами авиации, ракетно-артиллерийскими установками и средствами ПВО. Среди этих вооружений - комплексы "Смерч", "Т-300 Гасырга" и "Т-122 Сакарья" и др. Как можно узнать из открытых источников, в настоящее время в Нахчыване развернуто около 20 000 военнослужащих, (из примерно 67 000 вместе с кадровым резервом), около 400 бронетранспортеров, самолетов, систем противовоздушной обороны и артиллерийских систем.

Уже одни эти данные внушают ужас оккупантам.

И еще, просто для информации - Ереван находится всего в 60 километрах от границы НАР, и азербайджанские "Смерчи" могут очень легко его "достать" в случае угроз с армянской стороны. И без иностранных баз.

Зульфугар Ибрагимов