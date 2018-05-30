В приграничном с Нахчываном армянском селе началась паника - СОЦСЕТИ - ФОТО

В последние дни тема Нахчывана не сходит со страниц армянских СМИ и остается на повестке армянского сегмента социальных сетей.

Несколько часов назад пользователь соцсети Facebook Сиурануш Тумянан на своей странице поместила фотографии, сделанные в селе Арени, расположенном на границе с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана. Как пишет пользователь, на фото - "новые позиции азербайджанской армии". Как утверждает Туманян, село полностью просматривается теперь с азербайджанской стороны, и в селе Арени сейчас царит паника.

Минобороны Армении поспешило выступить с комментарием, убеждая, что ситуация контролируется.

"Вооруженные силы Армении несут постоянное боевое дежурство и проводят работы по всей протяженности границы Армении. На нахчыванском участке эти работы протекают в нормальном русле, и на участках, о которых говорится в соцсетях, также проводятся масштабные боевые и не только работы. Жители указанных сел это хорошо знают, с ними также проводятся активные обсуждения", - написал глава пресс-службы Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

Он также призвал пользователей соцсетей не паниковать и не мешать "успешному проведению работ".

Отметим, что панические настроения в армянском приграничье активизировались после недавней поездки Президента Азербайджана в Нахчыван. Эта поездка и сделанные там заявления были восприняты армянской стороной с большим беспокойством. Азербайджанское руководство и не скрывает работ по усилению военного потенциала НАР. Нахчыванские подразделения ВС Азербайджана оснащены самым современным вооружением, и этот процесс продолжается.

А армянским деятелям лучше последить за собой и своим языком. Заявляя о неких правах и намерениях по поводу азербайджанского Нахчывана, новый премьер Никол Пашинян, видимо, не понимал, с кем имеет дело. В Армении, вообще, пока что не осознают, насколько серьезно играют с огнем. На все претензии и провокации Азербайджан будет отвечать адекватно и соразмерно угрозам, озвучиваемым из Еревана.

А паниковать жителям армянского села не стоит - Азербайджану чужого не надо, он лишь возвращает свое.

Зульфугар Ибрагимов