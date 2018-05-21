Пашинян готовит крупную провокацию против Нахчывана - ДЕТАЛИ

Пашинян додумался до того, до чего не додумался даже Серж Саргсян. Наверное, потому, что в отличие от последнего, премьер Армении не был на войне и не имеет представления, что это такое.

Саргсян всеми правдами и неправдами старался сделать войну невозможной, понимая, что потеряет Армения. Пашинян же всячески приближает ее, рассчитывая, что его страна в результате что-то еще и приобретет. Если Саргсян сосредотачивал все внимание на оккупированном Карабахе, то Пашинян по глупости и неопытности вздумал замахнуться сразу на Нахчыван. И сегодня на этом направлении армянские провокации следуют одна за другой, приправляемые истеричной пропагандистской кампанией на неофициальном и официальном уровне.

20 мая на нахчыванском участке азербайджано-армянской границы погиб солдат ВС Азербайджана. Рядовой Адыль Татаров был застрелен противником. Это убийство последовало сразу за визитом на границу назначенных Пашиняном новых министров - главы МИД Зохраба Мнацаканяна и министра обороны Давида Танояна. Новые министры обозревали в бинокли приграничную территорию, пытались казаться бравыми ребятами и демонстрировали бицепсы азербайджанкой стороне.

Однако армянские министры поспешили на границу после того, как на минувшей неделе НАР посетил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Нахчыван - территория Азербайджана, международно признанная его часть. То, что она оделена от основной части страны так называемым мегринским коридором, в начале прошлого века подаренным армянским националистом, еще не дает армянам никаких прав на эту землю. И, наоборот, руководство Азербайджана имеет полное право посещать автономию тогда, когда посчитает нужным. И эти визиты не ставят целью кого-то стращать или позлить. А если наши армянские соседи испугались сделанных там Президентом заявлений, то это только их проблема.

Президент и не скрывал, что проводится большая работа по усилению военного потенциала Нахчывана. Нахчыванская армия, являющаяся составной частью Вооруженных сил Азербайджана, оснащена самым современным вооружением и техникой, и практически все виды или большинство видов приобретаемой современной техники отправляется в Нахчыван, сказал глава государства. Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня Нахчыванская армия мощная и может пресечь любую провокацию врага и даже провести успешную контрнаступательную операцию, уничтожив любую цель противника.

После грубого нарушения режима прекращения огня, приведшего к убийству солдата, армянская сторона принялась доказывать, что на самом деле она белая и пушистая. Как заявило в понедельник Минобороны устами пресс-секретаря Арцруна Ованнисяна в Facebook, "Ереван предупреждает Баку, что активизация инженерных работ и другие провокационные действия на армяно-азербайджанской границе являются причиной перестрелок и могут привести к нежелательным потерям".

О чем говорит поклонник соцсетей Ованнисян? Азербайджан на своей территории проводит определенные работы по укреплению границы. Это, само собой, пугает армянскую сторону, но несерьезно ожидать, что такими заявлениями Армения может заставить соседей прекратить свою деятельность. Вряд ли в Ереване кто-то на это рассчитывает. Тут дело в другом - в провокации, и провокации крупной, очертания которой уже ясно видны.

Скажем так - Никол Пашинян получил добро от своих хозяев на крупную провокацию. Нет, это не Москва, как хотелось бы думать некоторым. Меньше всего это нужно как раз российской стороне.

Крупная провокация против Нахчывана это совсем не то, что провокация на линии соприкосновения в Карабахе. В случае с НАР конфликт приобретает уже межгосударственный характер и перестает быть внутренним делом Азербайджана. В этом случае подключаются международные договора и обязательства, которые Армения уже который год пытается запустить с применением в свою пользу. А самое главное - действия против Нахчывана провоцируют Турцию, что сегодня нужно многим на западе и даже на востоке.

Вся эта подготовительная деятельность сопровождается пропагандистским визгом в средствах массовой информации. Пропаганда переходит в некоторых случаях все границы, превращаясь в фарс. Например, политолог Левон Ширинян в беседе с Первым Информационным, говоря о визите новых министров на границу, поделился сокровенным: "надеюсь, (они говорили) о возвращении Нахичевана". Ширинян призвал поднять тему Нахчывана в Совете безопасности ООН или в Гаагском суде и "вернуть украденное"...

То, что произошло в эти на границе Нахчывана, говорит о том, что следующие провокации Армении будут связаны не с Карабахом, а с НАР.

Об этом сказал Day.Az военный эксперт, полковник в отставке, бывший командир корпуса Шаир Рамалданов.

Что такого делается Азербайджаном на границе, что вызвало истерику в Ереване и заставило новые армянские власти засуетиться? Ничего особенного, говорит Рамалданов. Действия азербайджанской стороны совершенно законны. Это обыденная работа, обычные будни приграничья при наличии агрессивного соседа. В условиях горной местности, после холодного периода года, как правило, проводятся инженерные работы, обустраиваются огневые точки. Ничего невероятного и тревожного для армянской стороны тут нет, считает полковник в отставке. Происходящее не может вызвать никакого беспокойства, так как во время наступательных операций никакие инженерные работы на границе не ведутся. И самое главное - все работы идут на азербайджанской территории и являются правом Азербайджана, который не обязан ни с кем это согласовывать или спрашивать у кого-то разрешения, подчеркнул Шаир Рамалданов.

По мнению нашего собеседник, заявление Минобороны Армении - ничто иное, как попытка оправдать грубое нарушение режима прекращения огня и убийство азербайджанского солдата.

"Нахчыван всегда был стабильным направлением. До сих пор нарушения режима прекращения огня в основной происходили на линии соприкосновения в Карабахе и прилегающих районах. Но с приходом к власти в Ереване человека с улицы Пашиняна ситуация изменилась. Его популярность падает так же быстро, как быстро был организован его приход к власти. Поэтому нужен отвлекающий маневр. Карабахом армянскому обществу уже все уши прожужжали. И теперь, чтобы продолжать удерживать внимание публики, выбрано нахчыванское направление.

Видимо, реализуется план нагнетания напряженности на границе с НАР. Это, скажем так, новая тема. Корме того, постоянно идут разговоры об участии Армерии в ОДКБ, и эти провокации являются как бы "проверкой на прочность". ОДКБ неоднократно заявляла, что карабахский конфликт является внутренним конфликтом Азербайджана и вмешиваться в него организация не будет. Теперь же столкновение будет иметь совсем другой формат, и армянам очень хотелось бы, чтобы Азербайджан ответил на провокацию, нанес превентивные удары и у Еревана появился повод обратиться в ОДКБ. Однако дело в том, что Баку поддерживает прекрасные отношения со всеми странами-членами этой организации, кроме Армении, и авторитет азербайджанского лидера, несомненно, не сравним с авторитетом того же Пашиняна.

В целом же, вся эта ситуация показывает, что кто бы не пришел к власти в Армении, отношение наших соседей к Азербайджану не изменится. Изменится оно только в том случае, когда азербайджанцы возьмутся за оружие, освободят свои оккупированные территории силой и поставят оккупанта на колени", - заключил полковник в отставке, с сожалением добавив, что проявляемый азербайджанской стороной гуманизм и готовность к мирным переговорам были восприняты противником неправильно.

Одним словом, "новая Армения" движется в свое неопределенное будущее со старым багажом. Никол Пашинян рассчитывает на диаспору, лобби и толпу, на членство Армении в ОДКБ и покровительство запада. Ему нужны территории, ведь он объявил "великую репатриацию". Только одно заигравшийся в "революционеры" бывший оппозиционер упускают из виду - он не сделает и шага в направлении осуществления этой своей мечты, потому что Азербайджан ему этого не позвонит.

Зульфугар Ибрагимов