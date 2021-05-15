Армяне пытаются помешать строительству дороги через Гадрут

Представитель карабахских сепаратистских кругов, все еще удерживающихся в зоне ответственности российских миротворцев, Давид Бабаян заявил на днях, что азербайджанцы при строительстве дороги через освобожденный Гадрут якобы используют... надгробные камни с армянских могил. Могилы, по его версии, конечно же, тоже разрушены. И по поводу всех этих инсинуаций у него, само собой, "есть информация".

Никаких конкретных фактов и доказательств сказанного сепаратист не приводит и привести не может, потому что все это обычный армянский Фейк, подброшенный для употребления армянами и их группой поддержки за рубежом. Все ложь - и якобы укладка новых дорог могильными плитами, и якобы разрушение кладбища Гадрута, и якобы вандализм азербайджанской стороны.

Речь, по всей видимости, идет о трассе первой технической категории Гадрут-Джебраил-Шюкюрбейли. Дорога проходит через территории освобожденных от оккупации Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов и охватит около 20 населенных пунктов, включая поселок Гадрут и город Джебраил. Она соединяется с магистральной автодорогой Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор. Строительство ведется на основе самых высоких стандартов с использованием качественных традиционных стройматериалов. А если допустить безумную мысль о дефиците промышленных стройматериалов, то по пути находятся те самые 19 (исключая Гадрут) населенных пунктов, превращенных армянами в руины.

Как принято у армянского агитпропа, озвученные обвинения не содержат никакой конкретики, а подаются со ссылкой на "есть сведения", "есть данные" и тому подобное в расчете, что армянской стороне, как всегда, поверят на слово. Сепаратист требует от международных организаций мониторинга, пытаясь остановить работы на освобожденных территориях. То есть армяне желают, чтобы разнообразные структуры мониторили каждый шаг азербайджанской стороны, в том числе совали носы в восстановительные работы, при которых, не приведи господи, может быть повреждено несуществующее "армянское наследие". Никакого "наследия" там, конечно, нет, но эти, с позволения сказать, мониторинги будут тормозить процесс, что и нужно армянской стороне.

Бабаян утверждает, что Гадрут подвергся вандализму, в частности разрушены армянские кладбища. Однако недавняя поездка российских журналистов в этот поселок свидетельствует совеем о другом. Вот что пишет корреспондент "Известий", одним из первых иностранных журналистов попавший в Гадрут после освобождения населенного пункта азербайджанской армией: "В поселке, где больше никто не живет, все осталось нетронутым с окончания войны. Азербайджанские военные только расчистили дороги для проезда техники и проводят разминирование окружающей территории. Нетронутой осталась и армянская церковь X века Спитак Хач. В МИД Азербайджана "Известия" заверили, что историческое и культурное наследие перешедших под его контроль районов будет сохраняться и восстанавливаться".

Корреспондента издания, не отличающегося большой объективностью в карабахском вопросе, трудно заподозрить в предвзятости. Он написал то, что увидел своими глазами, а не то, что узнал "по некоторым данным".

Интересно, что сразу после запущенного Бабаяном фейка, в армянском сегменте соцсетей началась традиционная истерика. В частности, в армянских телеграмм-каналах за якобы укладку дороги надгробными плитами пытались выдать фото из Смоленска, где два года назад имел место подобный случай. После того, как подтасовка была изобличена азербайджанскими пользователями, фото быстро сменилось на несимпатичное лицо Бабаяна.

Между тем, Азербайджан, в отличие от армянской стороны, располагает доказательствами кощунства и вандализма оккупантов по отношению к азербайджанским кладбищам, остававшимся на захваченных территориях. Так, азербайджанскими солдатами в освобожденном поселке Пиченис Лачинского была обнаружена лестница, ведущая к жилому дому, сооруженная армянами из могильных плит азербайджанского кладбища.

После освобождения после тридцатилетней оккупации районов, азербайджанские солдаты, иностранных и местных журналисты, эксперты, дипломаты стали свидетелями чудовищного вандализма, следы которого были повсюду. Армяне не просто разрушали города, села и кладбища, они еще и оскверняли могилы, вскрывая их и разбрасывая останки упокоенных там людей. Могильные плиты в качестве стройматериала вывозились оккупантами в Армению. Свидетельства тотального осквернения агрессорами азербайджанских кладбищ можно увидеть в Джебраиле, Агдаме, Ходжавнде и других местах.

Как заявил в интервью агентству "Анадолу" помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, на освобожденных территориях не сохранилось ни одного неоскверненного кладбища. "Я не могу найти подходящего термина тому, что сотворили армяне на оккупированных землях Азербайджана. Они мстили даже мертвым. Это самое отвратительное проявление вандализма. Международное сообщество должно дать должную оценку действиям Армении", - сказал Гаджиев.

Побывавшие недавно в Агдаме российские депутаты, эксперты и журналисты стали свидетелями не поддающегося логике акта армянского вандализма на кладбище Имарет, где захоронены карабахские ханы и члены их семей. Армяне не только уничтожили могилу дочери последнего Карабахского хана, поэтессы Хуршидбану Натаван, но и вывезли ее останки.

Нездоровое пристрастие наших соседей к разграблению могил началось не тридцать лет назад. Все годы проживания на азербайджанских землях заселенцы занимались этим неблаговидным делом, не испытывая никаких угрызений совести. Так, в опубликованном Институтом истории НАНА труде "Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле" приводится следующий факт: "В 1949 году по указанию бывшего председателя Совета Министров Армянской ССР Карапетяна был ликвидирован колхоз в селении Ламбелю Алавердинского района и в принудительном порядке выселены на территорию Грузинской ССР 225 хозяйств колхозников-азербайджанцев. Это было сделано, якобы, с целью организации совхоза субтропических культур на земле этого колхоза. Для того, чтобы добиться разрешения союзного правительства о ликвидации этого колхоза, были составлены фиктивные документы о самовольном уходе большинства колхозников из этого колхоза в Азербайджанскую ССР... Директор вновь созданного совхоза занял дома этих колхозников, разрушил старое кладбище, использовав надгробия на постройку домов".

Один из самых нелицеприятных аспектов рассматриваемой темы заключается в том, что все это поддерживают как армянское государство, так и армянское общество. Акты вандализма и кощунственные действия встречаются в соцсетях аплодисментами, а на уровне закона никак не наказываются. Тем временем - и это надо подчеркнуть особо - в Азербайджане привлечены к следствию двое военнослужащих, подозреваемых в неправомерных действиях в отношении армянских могил в Ходжавендском районе, съемке этого безобразия на видео и публикации в соцсетях. Хотя в нашем случае действия солдат можно было списать на войну, потому что она оправдывает многое.

В Армении же вандалы - герои. В 2016 году скандал вызвали фото, опубликованные армянским пользователем Facebook, позирующим стоя на полуразрушенном надгробии на азербайджанском кладбище. Вандал без стыда и угрызений совести указывает, что фото сделано в оккупированном Джебраильском районе, а в могиле покоится "турок по имени Самир Аббасов". В 2018 году еще один негодяй разместил в соцсети свидетельство осквернения могилы на разрушенном азербайджанском кладбище в Агдаме. Мужик в тапочках и военной форме измывается над могилой и выглядит очень гордым собой.

Никто из совершавших подобных действий армян не был осужден ни морально, ни в административном, ни в уголовном порядке.

В процессе оценки нанесенного армянской агрессией ущерба, в ходе восстановительных работ на освобожденных землях, думается, вскроется еще немало страшных фактов. Доказанных и задокументированных, а не полученных из неких "источников". Этот массив станет одним из десятков томов дела против Армении, которое кропотливо, аккуратно, профессионально, в присутствии "понятых" и с соблюдением всех международных норм сейчас готовится азербайджанской стороной. Распространяемые фейки никак не смогут помешать этому процессу, как не способны они остановить возрождение жизни на землях, которые армянские пришельцы тридцать лет пытались умертвить.

Лейла Таривердиева