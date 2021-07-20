Пашинян готов признать территориальную целостность Азербайджана

Самый первый и самый очевидный факт, связанный с визитом Пашиняна в Москву, заключается в том, что он прилетел на встречу с президентом Путиным в статусе исполняющего обязанности премьер-министра Армении, еще не утвержденного Национальным Собранием своей страны нового созыва в этой должности. Понятно, что через несколько дней вновь избранные депутаты утвердят его на высшем государственном посту в стране, но пока этого не случилось. А это значит, что Пашинян прилетел в Россию не как глава государства, а в каком-то совершенно неопределенном статусе, будто какой-то средневековый вассал, прибывший к королю на аудиенцию перед утверждением на должность. Так что национальное унижение Армении и лично Пашиняна со стороны Кремля происходит полным ходом, и я даже не уверен в том, что на аэродроме для встречи Пашиняна был выстроен почетный караул. Пока все выглядит так, как будто барин вызвал к себе управляющего захолустной деревней, чтобы выяснить, как там обстоят дела с сенокосом.

Об этом Day.Az сказал российский историк, политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

По его словам, такой формат визита Пашиняна в Москву открывает широкий простор для домыслов на тему его содержания.

"В Армении сейчас нет легитимного правительства, поэтому вполне возможно предположить, что Пашинян прилетел в Москву, чтобы утвердить его новый состав в Кремле. Очень может быть, и это крайне важно для Пашиняна с внутриполитической точки зрения, что на его встрече с президентом Путиным также обсуждалась судьба первых лиц пресловутого "карабахского клана", от решения которой Кремлем далее будет зависеть личная преданность Пашиняна и его окружения интересам России на Южном Кавказе. И в этом вопросе Пашинян, я в этом уверен, был настойчив и напорист, дважды разгромив "карабахцев" - в 2018 году во время государственного переворота и последовавших за ним декоративных парламентских выборах и в 2021 года - на недавно состоявшихся парламентских выборах, более чем наглядно показавших, что "карабахцы" не популярны в Армении ни при каком внешнеполитическом раскладе. Президент Путин публично признал данный факт, сказав, что за Пашиняном стоит поддержка народа, тем самым дав понять, что теперь создание новой конструкции армянской государственности всецело в руках его визави", - отметил наш собеседник.

Профессор сообщил, что вопрос послевоенного карабахского урегулирования также был в центре повестки дня этой встречи, так как позиции Еревана и Москвы по данному вопросу кардинально расходятся.

"Я более чем уверен, что Пашинян намерен отказаться от Карабаха и готов признать территориальную целостность Азербайджана, так как этот шаг лишит его оппонентов материальной основы своего политического бытия и укрепит свою единоличную власть в Армении...", - полагает российский историк.

Так ли все это, констатирует политический аналитик, узнаем в самое ближайшее время, уже до конца лета.

"А сейчас вполне определенно можно констатировать только одно: визит исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву именно в таком своем статусе свидетельствует о том, что возглавляемая им страна все более и более теряет свою правосубъектность на международной арене, шаг за шагом превращаясь в страну под внешним управлением...", - резюмировал Олег Кузнецов.

Абдул Керимханов