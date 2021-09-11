Иранские фуры продолжают незаконно въезжать в Карабах

Иранские фуры продолжают, невзирая на резкий протест Баку, незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана.

Как передает Day.Az, в промежутке с 11 августа по 10 сентября в Ханкенди въехали 58 фур различного назначения, в частности, с горюче-смазочными материалами, 55 из них позже выехали обратно.

Кроме того, иранцы и армяне прибегают к различным уловкам. Так, например, подъезжая к зоне временной ответственности российских миротворцев, на иранские фуры ставят армянские регистрационные номера, дабы скрыть точное количество иранских грузовиков, направляемых в Ханкенди.