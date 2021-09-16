И Bayraktar теперь стал "армянским"

Испытывающие почти наркотическую зависимость от мифов, армянские националисты никак не могут угомониться, поражая все новыми и новыми абсурдными выдумками. Казалось бы, за столько лет соседства к этому уже можно было бы привыкнуть, но армянские мифотворцы поистине умеют удивлять.

Непризнанные "гении", подарившие, согласно армянским же мифам, миру фен, цветной телевизор, бетономешалку и почти все остальное, на этот раз заявили авторство на турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar. Вы все верно прочитали, нет никакой опечатки. В Сети распространилось видео, на котором одна из армянских сказочниц на полном серьезе заявляет, что беспилотник, наводивший ужас на протяжении второй Карабахской войны на "доблестных зинворов", был изобретен "армянскими учеными".

Героиня видео сетует на то, что Армения отпускает за границу "своих хороших ученых, физиков, кибернетиков", ведь "эти чйортовы Баяктар" тоже создали армяне!

Сложно выбрать, что наиболее абсурдно в данном зявлении. Если в Армении когда-либо имелись подобные способные конструкторы, то почему все сбитые и перехваченные до сих пор азербайджанскими военнослужащими армянские беспилотники были крайне примитивными, что называется "кустарного производства"? Почему подобные эффективные беспилотники тогда не использовались во время Карабахской войны или почему при наличии таких гениев оборонной промышленности армянская армия полностью зависит от поставок России? Неужели, прям все уехали, из страны, а чертежи продали "ненавистным туркам"? А как же тогда хваленый армянский патриотизм? Очень много вопросов возникает в ответ на это заявление. Впрочем, не стоит к нему относиться хоть как-то серьезно, ведь это очередная сказка, а в сказках, как правило, много вымысла, далекого от реальности. Мы же не задаемся, например, вопросом, как Емеля из сказки "По щучьему велению" катался на печи?

С другой стороны, интересно, а не смущает ли героиню ролика тот факт, что исходя из ее слов, можно прийти к выводу, что сотни армянских солдат во время войны были уничтожены руками своих же соотечественников? Хотя и это вряд ли, ведь в соседней стране уже стало обычным явлением, когда армяне убивают армян.

Армянские мифы об "историческом наследии", "огромной исторической территории", о "великих иозобретениях" уже стали чем-то обыденным. В армянском обществе настолько укоренились традиции мифотворчества, что армянские мифы даже могли бы спокойно потягаться с мифами Древней Греции. Есть лишь только одно но: греки придумывали уникальные сюжеты, в результате чего древнегреческая мифология стала достоянием мирового искусства. В армянских же мифах сюжет один - присвоить себе что-нибудь чужое, и рассчитаны эти дешевые выдумки лишь на местное потребление. Подобные мифы стали неотъемлемой частью быта армян, полностью заменяя им реальность.

Однако, подобное пристрастие к мифотворчеству, все более усиливающееся в последнее время, можно объяснить. Современная Армения, за все годы своей независимости, ничего не добилась. Экономически Армения является самым отсталым государством региона, с самым высоким соотношением внешнего долга к ВВП, с самым большим процентом проживающего за чертой бедности населения. Армения не дала ничего миру и не в состоянии даже контролировать собственные государственные границы. И в таких услових объяснима массовая склонность армянского общества к эскапизму. Им просто хочется убежать от кошмарной реальности и создать в своих вымыслах свой "новый, дивный мир".

Талех Агавердиев