https://news.day.az/politics/1380401.html У армянских депутатов отняли бутылки с водой - ФОТОФАКТ
У армянских депутатов отняли бутылки с водой - ФОТОФАКТ
В парламенте Армении у всех депутатов отняли пластиковые бутылки с водой и алкогелем.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, причиной этого стало присутствие в парламенте премьер-министра Никола Пашиняна и его министров.
Отмечается, что персональных бутылок удостоились только Пашинян и его вице-премьеры.
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