У армянских депутатов отняли бутылки с водой

В парламенте Армении у всех депутатов отняли пластиковые бутылки с водой и алкогелем.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, причиной этого стало присутствие в парламенте премьер-министра Никола Пашиняна и его министров.

Отмечается, что персональных бутылок удостоились только Пашинян и его вице-премьеры.