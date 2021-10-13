https://news.day.az/politics/1391066.html Армении необходимо продемонстрировать политическую волю и конструктивный подход – МИД Азербайджана
Армении необходимо продемонстрировать политическую волю и конструктивный подход – МИД Азербайджана
Армении необходимо продемонстрировать политическую волю и конструктивный подход.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев сказал на 6-й встрече глав МИД Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Нур-Султане.
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