https://news.day.az/politics/1408357.html Али Асадов выразил соболезнования председателю Правительства России
Али Асадов выразил соболезнования председателю Правительства России
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо с соболезнованиями председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.
Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в письме премьер-министр отметил, что опечален многочисленными человеческими жертвами в результате аварии на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.
В письме выражены глубокие соболезнования председателю Правительства России, семьям и близким погибших.
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