Али Асадов выразил соболезнования председателю Правительства России

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо с соболезнованиями председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в письме премьер-министр отметил, что опечален многочисленными человеческими жертвами в результате аварии на угольной шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

В письме выражены глубокие соболезнования председателю Правительства России, семьям и близким погибших.