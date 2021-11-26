https://news.day.az/politics/1408653.html МИД о трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, России и Армении
МИД о трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, России и Армении
Министерство иностранных дел Азербайджана назвало позитивным результаты трехсторонней встречи, состоявшейся 26 ноября в Сочи между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Как передает Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД в связи с трехсторонней встречей лидеров.
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