МИД о трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, России и Армении

Министерство иностранных дел Азербайджана назвало позитивным результаты трехсторонней встречи, состоявшейся 26 ноября в Сочи между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД в связи с трехсторонней встречей лидеров.

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