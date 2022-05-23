Посол Германии посетил Шушу

Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг посетил Шушу.

Как передает Day.Az, об этом дипломат написал в Twitter.

Дипломат подчеркнул, что обсудил с председателем Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшаном Рзаевым процесс возвращения вынужденных переселенцев ради мира и согласия.