https://news.day.az/politics/1464320.html Посол Германии посетил Шушу - ФОТО
Посол Германии посетил Шушу - ФОТО
Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг посетил Шушу.
Как передает Day.Az, об этом дипломат написал в Twitter.
Дипломат подчеркнул, что обсудил с председателем Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшаном Рзаевым процесс возвращения вынужденных переселенцев ради мира и согласия.
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