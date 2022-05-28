На прекрасной земле Карабаха строится жизнь благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой

Автор: Тофик Аббасов,

политический аналитик

Азербайджанское общество привыкло к тому, что Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева часто бывают в освобожденных районах. И это своеобразный посыл, который свидетельствует о том, что первые лица государства придают особое значение вопросу рекреации, возрождения наших земель, по вине армянских оккупантов превратившихся в безжизненное пространство. Само собой разумеется, что азербайджанский народ, лидер страны никогда не смирятся с таким положением. Возрождение Карабаха - это дело чести для каждого азербайджанца. Планы по восстановлению освобожденных земель включают в себя стремление к развитию, современному осмыслению всего, что происходит вокруг нас. Поэтому Президент и Первая леди придают особое значение тем проектам, что приняты на вооружение в плане возрождения деоккупированных территорий.

Здесь очень важное значение приобретает череда тех приоритетов, которые установлены главой государства и являются для нас самыми важными и безальтернативными. В последние десятилетия, после возвращения к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева в стране установилась стабильность, главным ориентиром было выбрано развитие страны в плане требований и вызовов будущего. Все проекты, которые уже успешно осуществлены, позволили превратить Азербайджан в энергетический и транспортный хаб, важное звено в системе международных коммуникаций. Поэтому на пересечении траверса Восток-Запад Азербайджан сегодня играет важную и безальтернативную роль. Это полностью заслуга Общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева.

Кроме того, на наших глазах сегодня происходит и другое экономическое чудо - Азербайджан превращается в электроэнергетический хаб. Если посмотреть в корень вопроса, то тезис о том, что Азербайджан является страной только нефти и газа, устаревает. Наша страна ныне превращается в центр производства электроэнергии, которая будет обслуживать интересы не только потребителей самой страны, но также наших соседей и даже европейских партнеров. С этой целью на освобожденных территориях Президент Ильхам Алиев инициирует строительство подстанций, передающих звеньев, которые позволят нам вырабатывать большое количество электроэнергии и выносить ее на внешние рынки. Если имеет место, скажем, понятие "растущая экономика" - а она характеризует особенности многих стран, находящихся и вокруг нас, и в более отдаленном пространстве, эти страны нуждаются в получении беспрепятственно не только нефти и газа, но и электроэнергии. И Азербайджан превращается в производителя, поставщика и транзитера электрической энергии.

Концепция Президента Ильхама Алиева по возрождению освобожденных территорией сводится к тому, что ее базовым элементом является, в первую очередь, обеспечение энергией. Без энергообеспечения невозможно представить себе даже элементарное движение, динамику и развитие событий. На примере Агдама мы видим, что там была первоначально проведена работа по строительству линий электропередач и подстанций, чтобы обеспечить город и его окрестности электроэнергией, необходимой для осуществления всех планов по возрождению Агдама.

А на днях в Джебраиле первые лица государства приняли участие в закладке электрической подстанции. Это говорит о том, что, действительно, закладываются основы для новых экономических всплесков. Энергия нужна нам, нашим партнерам, потребителям, которых немало. И все они привыкли, что Азербайджан как поставщик нефти и газа, а теперь и электроэнергии является надежным партнером и никогда не подводит своих заказчиков.

Стратегическая линия по развитию освобожденных территорий, созданию новой экономики, новой жизни на освобожденных землях полностью актуальна и отвечает всем современным требованиям. Неслучайно строится новый аэропорт, создается новая промышленная зона, новая зона для жизни людей. И вокруг надо проводить те мероприятия, которые позволят оживить и окружающую среду, потому что варвары оставили после себя не только руины, но и бедственное состояние экологии. Окружающая среда тоже требует возрождения, и это неотложная задача.

Например, мы знаем, насколько загрязнена тяжелыми элементами небольшая река Охчучай. Армянские промышленники сделали все, чтобы превратить эту водную артерию в опасный ресурс. В воде Охчучая представлена чуть ли не вся таблица Менделеева. Армянские горно-обогатительные комбинаты сливали в эту маленькую речушку отходы промышленности. Для нас это действительно очень важный вопрос. В свое время эта река служила людям для орошения, создавала условия для нормальной жизни людей. Но за время оккупации азербайджанских территорий производители в Армении очень постарались сделать так, чтобы превратить реку во враждебную артерию, сделать носительницей смерти. Сегодня ни саму воду, ни рыбу, которая водится в реке, нельзя употреблять в пищу человеку. Чтобы в этом убедиться, достаточно обратить внимание на то, что происходит с растительностью вдоль русла Охчучая. Для нас имеет большое значение возрождение самой реки. Конечно, армянская сторона будет продолжать отравлять реку и дальше, мы же должны стараться создать очистительные сооружения, вернуть реку к жизни в буквальном смысле этого слова.

Все те мероприятия, которые имеют место в ходе поездок главы государства и Первой леди на деоккупированные территории, имеют жизненно важное значение для всей страны и ее будущего. Поэтому мы должны стараться не подводить Президента и своевременно выполнять все обязательства, вовремя и качественно сдавать объекты. Если мы говорим, что в Зангилане будет современный аэропорт, он будет работать и на имидж страны, и на нужды рекреации освобожденных земель. Кстати, генеральный план города Зангилан создан с участием швейцарской компании, и это тоже важный момент.

С точки зрения информирования о происходившем в период армянской оккупации, очень важен проект Музея оккупации. Для нас оккупация - это болезненный вопрос, но международное сообщество не информировано об этом отрезке нашей истории, либо информировано отчасти. Поэтому наша задача - всеми возможными средствами и каналами рассказывать миру о том, что происходило в период оккупации на этих землях и насколько армянские варвары опасны. Последние объявляют врагами не только другие народы, но и природу, окружающую среду. И чтобы противодействовать опасной тенденции, мы должны действовать всесторонне. Мы не можем позволить армянскому фашизму поднять голову и продолжать делать то, что они делали на протяжении тридцати лет.

А Музей Победы будет рассказывать о том, как Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева осуществила этот блестящий поход, контрнаступательную операцию и добилась победы над врагом.

В Армении сейчас идут не очень однозначные процессы. Если даже сам премьер Пашинян старается уловить тембр нашего голоса, настроиться на волну, которую задает Баку, ему мешают, чинят препятствия силы, движимые реваншистскими целями. Победа в Армении реваншистов будет означать возврат к страшному прошлому. На наших землях они не оставили камня на камне, уничтожили природу, нанесли непоправимый вред тому, что жизненного необходимо человеку. В этом смысле те цели и задачи, которые ставит и реализует Президент Ильхам Алиев, коррелируются с задачами устойчивого развития, определенными ООН. Да, все поддакивают эти цели на словах, но не все их выполняют. Яркий пример манипуляций в этом вопросе представляет собой Армения.

Азербайджан же целиком и полностью настроен на выполнение этих целей и задач и решение тех проблем, которые будут отвечать не только запросам нынешнего, но и будущих поколений. Всему миру и, в первую очередь, Армении, следует присмотреться к тому, как Азербайджан добивается решения программных задач, которые значатся в актуальной повестке.