Волею пославшей мя жены: хамит и галлюцинирует Тигран Маргоевич Симоньян-Кеосаян

Автор: Акпер Гасанов

Представляю, как сейчас переживает зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин. Он ведь заявил в СМИ, что на фоне отказа Казахстана признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР", Республике Казахстан могут ответить мерами "как с Украиной". Ну ляпнул глупость, озвучил провокационную и несбыточную ахинею, такое с Затулиным не раз происходило. Вот и сейчас он рассчитывал выйти сухим из воды. Это - как минимум. А как максимум - получить массу плюшек.

Но вместо них получил он по шее. Первый зампред Совета Федерации РФ, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак отметил, что между Россией и Казахстаном "не было и нет" никаких территориальных вопросов, а реакция на слова президента РК Касама-Жомарта Токаева является прерогативой президента России и МИД РФ. Турчак сказал все правильно, публично унизив зарвавшегося Костика, который сейчас, подозреваю, с лютой завистью наблюдает за очередными пируэтами языком, которые выделывает пропагандист Тигран Кеосаян. Затулин, возможно, даже жалеет, что не он является гражданским мужем Марго Симоньян. При этом, скорее всего, он понимает, что свободы в озвучивании хамства и глупости у него оказалось меньше, чем у штатного пугала российской пропаганды.

Оно, это пугало, сейчас вроде как мстит за свою гражданскую жену, начальницу, покровительницу в одном лице. Это ведь Марго задала президенту Казахстана провокационный вопрос. Ответ опытного дипломата Токаева поставил "бобриху" и обладательницу иных неприятных прозвищ в неловкое положение. Да что там мелочиться - в идиотском положении оказалась Марго!

Не знаю точно, что потом происходило у нее дома, но в итоге Тигран послушно выдал новый набор хамских заявлений в отношении Казахстана. Нет, формально он не мстил за деклассированную Симоньян. Формально он возмущался тем, что был включен в один список с террористами и другими лицами, для которых нежелателен въезд в Казахстан. Любой адекватный человек понимает, что это Тигран еще легко обделался. За то, что он ранее говорил в адрес РК, его не мешало бы привлечь к уголовной ответственности.

Но, перефразируя известную восточную поговорку, скажу - откуда Тигран знает что такое шафран? А также совесть, мораль, нравственность. Он давно уже носит прозвище Тигран Маргоевич Симоньян-Кеосаян. И действует в полном соответствии с этим "погонялом". Разве что на корточки на садиться, сигарету в край рта не запихивает и не плюется в ходе очередного своего монолога а-ля шпана из подворотни.

"Отношусь с невероятным юмором, отношусь, как будто мне родина орден дала. Это смешно, просто смешно. Вероятно, я задел очень больную точку или точку, которая вызывает у них невероятный страх.

Следовательно, я работу журналиста выполнил правильно. Я обязательно приеду в Казахстан. И я не буду спрашивать разрешения у власти Казахстана. Придет тот момент, когда я приеду обязательно в мой родной Казахстан, в мой родной, советский, еще раз повторяю, Казахстан, в котором я вырос", - сказал Кеосаян в пятницу.

Это было слишком, даже для Тиграна Маргоевича. Ведь, он родился и вырос в Москве. Нет, допускаю, что Симоньян устроила дома истерику, по итогам которой у ее гражданского мужа память отшибло, но как говорил герой кинофильма "Ширли-мырли", в доме нужно держать и мясную закуску. Конечно, если он открыл, что Москва была частью Казахстана, то пусть открыто об этом скажет. А мы все посмотрим, что с ним за это сделают в РФ.

Насчет "советского Казахстана"- это вообще ужасная "домашняя заготовка". Понятно, что Тигран Маргоевич хочет попасть в актуальную ныне в РФ струю, но изображать из себя человека, совсем уж невменяемого, оторванного от реалий, если не сказать хлеще- все же не стоило. Попасть из 2022 года в 1991 год и ранее - никакого армянского коньяка не напасешься для такого "путешествия". Реалиями нужно жить Тиграну Маргоевичу!

И еще. По поводу того, что "это смешно, просто смешно". О том, что хорошо смеется тот, кто смеется последним, ему с удовольствием напомнят в Казахстане, если Симоньян-Кеосаян попробует перейти от слов к делу. Нет, сидя в Москве он может угрожать кому угодно, включая собственное отражение в зеркале. Но вот решиться на поездку в страну, которую он оскорблял, у Тиграна смелости не хватит. И всей нахрапистости армянского лобби, что оккупировало российские телеканалы и сеет ненависть и злобу, тиражирует ложь и поджигает войны - тоже не хватит. Готов поспорить на бобра.