Мажор-двоечник Кеосаян "по блату" пролез в элитный ВУЗ в Москве

Неугомонный шут Тигран Кеосаян, муженек армянской провокаторши, главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян регулярно привлекает к себе внимание СМИ всякого рода скандалами. Не так давно известный блогер Лена Миро раскрыла скандальную подноготную брака этой парочки. Между тем, сегодня всплыл еще один неприятный эпизод из прошлого Кеосаяна.

Как передает Day.Az, в Telegram-каналах стала распространяться заметка из выпуска газеты "Известия" 1983 года, в которой утверждается, что Тигран "по блату" пролез в престижный ВГИК.

Написанная журналистом Эльдаром Пархомовским статья носит заглавие "Папа вне конкурса", ознакомиться с ее полной версией можно по этой ссылке. По данным автора, будущий мужене Симоньян провалился на первом же этапе творческого конкурса во ВГИКе, получив двойку за письменную работу. Однако режиссер Эдмонд Кеосаян решил воспользоваться своими связями, чтобы "попросить" за сына.

В результате бездарного Кеосаяна допустили до второго тура, где он... снова получил двойку. В третьем туре ему удалось добиться "тройки" после апелляции на имя ректора, что позволило Кеосаяну принять участие в общеобразовательных экзаменах.

"Когда автор широко известных нашей общественности фильмов "Неуловимые мстители", "Корона Российской империи" и других не менее заметных работ ставит, что называется, вне конкурса свой автобиографический сюжет, мотивы, руководящие в этом сюжете любвеобильным отцом, можно, если и не простить, то хотя бы понять. Но как понять ректора?", - задается вопросом Пархомовский.

Несмотря на сопутствующие скандалы, Тигран Кеосаян поступил во ВГИК. По данным "Википедии", он проходил обучение в мастерской профессора Игоря Таланкина.