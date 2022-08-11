Лачинский узел армянам не развязать

Автор: Лейла Таривердиева

Армяне покидают Лачин. Процесс уже начался и должен завершиться до 25 августа. Армянские СМИ сообщают, что 23 августа с территории уйдут российские миротворцы, а через два дня сюда войдут азербайджанские солдаты. То, что развязка будет именно таким, было ясно с самого начала. Всем, кроме армян, заселившихся в Лачина после его оккупации в 1992 году.

Факт прохождения через город Лачин так называемого Лачинского коридора, присутствие российских миротворцев, большая свобода, данная последними армянской стороне в пользовании азербайджанскими территориями, безнаказанность, а также традиционная надежда на чудо - все это мешало армянам осознать реалии. И давало надежду на то, что Лачин, хоть и возвращенный Азербайджану по Трехстороннему заявлению, на практике останется де-факто "армянской" территорией под опекой России. А там уже видно будет. Но дело в том, что все чудеса для армян на азербайджанских землях завершились в ноябре 2020 года. После этого для них началась реальная жизнь, которую они не хотели принимать, сопротивлялись, пока, наконец, не пришло принятие ситуации. И вот сегодня незаконно заселенные армянами села и город Лачин постепенно освобождаются от пришельцев.

Для армянских СМИ это тема номер один. Если полгода назад это было бряцание оружием и заявления в стиле "никогда и ни за что", то сегодня это жалостливые слезливые репортажи, в центре которых грустные дяденьки, обнимающие заборы, и трогательные дети, прощающиеся друг с другом у реки. Жители поселка для переселенцев из Армении и Ближнего Востока в Забухе, промокая глазки платочками, делятся с журналистами душещипательными признаниями, как тяжело им покидать... родину (?!). Все грустят и рыдают, все взывают к мировой справедливости. А какие страсти кипят в соцсетях! Сочувствующие дяденькам у заборов пользователи утирают слезы и обвиняют нас, азербайджанцев, в жестокости и бесчувственности, мы, мол, выгоняем бедняг из своих домов. Пусть живут, куда же они с детьми, не жаль людей? И т.д. и т.п.

Честно? Нет, не жаль. Абсолютно.

Жалеть следовало азербайджанцев, которые были изгнаны из Лачина во время оккупации района вооруженными силами Армении в мае 1992 года. Более 63 тысяч человек бросили все и были вынуждены бежать, сотни погибли, десятки оказались в плену. Вот кого нужно было жалеть. А сегодняшних "лачинцев" не за что жалеть - живы, здоровы и довольно упитаны. Переезжая на оккупированные земли и поселяясь в домах изгнанных отсюда азербайджанцев, они должны были думать о последствиях. Последствия задержались на тридцать лет, но все же настигли их детей и внуков. Но им не придется бежать босиком через горные перевалы, уносить на руках стариков, начинать все с нуля. Эти "лачинцы" получат гарантированное жилье в Армении или в зоне РМК и бесплатную перевозку имущества по месту нового жительства. Уже не говорим о том, что на выезд им предоставлена уйма времени. В Забухе, вокруг которого особенно много шума, проживает всего то 200 человек. Что эта цифра против 63 тысяч.

Незаконные переселенцы бегают к миротворцам, к главе сепаратистов Араику, взывают к Еревану, Москве и даже Парижу, надеясь, что кто-то из них способен изменить решение об очистке района от пришельцев. Однако везде только разводят руками. А Араик Арутюнян предъявил ходокам послание из Баку, где очень ясно дано понять, что пора освобождать Лачинский коридор от своего присутствия. Нет дороги? Ну, так это проблема армянской стороны. Ей было дано почти два года на строительство нескольких километров своего участка альтернативной дороги. Не построили, надеясь на чудо? Азербайджанской стороне причины не интересны - 25 августа в Лачинском районе не должно остаться незаконных поселенцев. Для желающих принять гражданство Азербайджана и жить дальше по азербайджанским законам может быть сделано исключение, но таких среди жителей того же Забуха не наблюдается.

Помимо вселенского плача и поиска спасителя, у процесса вокруг Лачина есть еще одна очень характерная для армянства особенность. Ее даже можно назвать визитной карточкой. Все помнят апокалиптические кадры из оставляемых армянами кяльбаджарских сел. Оккупанты уходили, оставляя после себя пепелища, минные поля и разрушения. Вырубка деревьев в Лачине уже началась. Незаконные поселенцы и прибывающие из Армении дельцы (милостиво пропускаемые миротворцами) стараются разворовать и уничтожить до 25 августа как можно больше. А самое удивительное - это идущие на полном серьезе обсуждения чисто армянского вопроса: сжигать или не сжигать оставленные дома? Сепаратистская верхушка настоятельно советует этого не делать. Причин такой позиции она не объясняет. Вероятно, так они пытаются доказать, что армянский сепаратизм все-таки может иметь "человеческое лицо". Однако окончательное решение пока не принято, будут сжигать или нет. Этот вопрос пока обсуждается, в том числе в СМИ. И чудовищная обыденность этих обсуждений, их даже какая-то нормальность и естественность для армянского общества ужасают. Как будто обсуждается самый обычный бытовой вопрос, например, в какой цвет покрасить забор.

Если обиженные на весь мир армяне, выселяемые из Лачина, решат оставить после себя пепелище, то никаких моральных препятствий для этого не будет. У армян, как мы уже отметили выше, большой опыт в подобных делах. Но полученное от акта вандализма удовлетворение не сможет заглушить ощущение позора и поражения, которое только усилится от того, что "новые лачинцы" не смогли по-человечески даже уйти.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"У армянской стороны есть свой особый почерк. Поначалу делается нелепое заявление относительно того, что ни при каких, мол, условиях армяне не согласятся с условиями и действиями азербайджанской стороны. Затем под "влиянием обстоятельств" эта позиция меняется. Так было и с Зангезурским коридором, и с участием Армении в формате 3+3, и с предложениями о прямых переговорах Еревана с Баку и Анкарой.

Что смогло переубедить армян в этот раз? Логично предположить, что высокий уровень диалога Баку с основными геополитическими игроками обеспечивает продвижением азербайджанской позиции по целому ряду ключевых вопросов региональной и международной повестки, в частности, касающейся постконфликтной ситуации в регионе. Аргументированная позиция Азербайджана, доведенная до внимания фасилитаторов и принятая ими в качестве основной в решении целого ряда вопросов, является основным побудительным фактором, заставляющим армянскую сторону менять свои подходы. Правильная коммуникация Азербайджана с международными посредниками, настойчивость последних в решении накопившихся вопросов, давление с их стороны приводит к изменению позиции Армении. Мы всегда говорили, что такой путь является наиболее продуктивным, потому что с таким переговорщиком по-другому разговаривать невозможно.

По Лачинскому коридору трехстороннее заявление выполнять придется. Азербайджан свою часть обязательств выполняет, то же должна сделать и Армения. Так как под документом стоит подпись России, она старается оказывать на Ереван определенное давление.

Для армянской политики вопрос сжигать или не сжигать дома в Лачине, даже какой-то, я бы сказал, шекспировский. Это некая армянская версия знаменитой фразы "быть или не быть". Правда, в армянском варианте мы наблюдаем печальную картину, когда принципиальным вопросом для людей, проживающих в Лачине, является вопрос уничтожения оставляемых домов, а не вопрос, как жить дальше. Если бы армянское население задавалось вопросом, как жить дальше, а не утопало в бессмысленных диспутах о том, как навредить Азербайджану, ситуация была бы другой. Но сепаратисты по-другому мыслить не могут. А население края находится под влиянием сепаратистов, терроризирующих своими идеями соплеменников. Надо менять парадигму и отношение, но за время после войны ничего в этом плане не произошло, потому что бандиты все еще находятся у руля в зоне РМК. Поэтому азербайджанская сторона и ставит ребром вопрос о прекращении деятельности любых вооруженных групп на этой территории и реальном изменении ситуации в постконфликтный период.

То, что армяне считают оставляемые дома своими, говорит о том, что ложь настолько сладка и живуча, что люди очень быстро и охотно в нее верят и становятся ее жертвами. Эта ситуация еще раз показывает, что жертвами умелой лжи, десятилетиями внедрявшейся в сознание армян и Ереваном, и сепаратистами, расцвела пышным цветом. Для них была сформирована виртуальная реальность, в которой они жили и продолжают существовать. Азербайджан старается и сам, и при содействии фасилитаторов объяснить армянам, проживающим в Карабахском регионе, плачевность их положения, необходимость изменения мышления и отношения к ситуации, необходимость приспосабливаться к новым условиям, а не пребывать в иллюзиях, которые рушатся и под обломками которых гибнут надежды простых людей".