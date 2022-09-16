Президент Ильхам Алиев - автор состоявшихся и будущих великих побед Азербайджана

Автор: Акиф Меликов,

заслуженный деятель искусств Азербайджана

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде проходит в очень важное, историческое время для Азербайджана и всего региона Южного Кавказа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, участвующий в работе Саммита, стал одним из самых важных его гостей. Ведь, он прибыл туда в качестве Президента-победителя.

Да, многое изменилось с момента предыдущей встречи лидеров ШОС, которая состоялась в 2019 году. Мир пребывает в состоянии турбулентности. Практически не осталось региона нашей планеты, где бы не шли войны или не было бы угрозы их начала. В этих условиях выигрывают те страны, во главе которых стоят лидеры, способные заглянуть далеко за горизонт и выстроить политику так, чтобы ее результаты были максимально успешными для государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно доказывал, что он является именно таким лидером. Обладая стратегическим мышлением, он заложил основы для уверенного государственного строительства на годы вперед. Он сделал явью то, что когда-то казалось практически невозможным- добился кардинального изменения баланса сил в нашем регионе, выстроив и претворив в жизнь стратегию уже состоявшихся и будущих великих побед Азербайджана.

Именно благодаря этим его талантам, Президент Ильхам Алиев пользуется заслуженным почетом и уважением на любом крупном международном форуме, участие в котором он принимает. Он одинаково гармоничен, органичен и интересен и на Всемирном экономическом форуме в Давосе, и в ходе своих государственных визитов в страны Западной Европы, и на встречах с руководителями ЕС и НАТО, и на Саммите лидеров ШОС.

Обладающий блестящими ораторскими качествами, замечательный полемист, грамотный стратег и тактик он всегда и везде отстаивает национальные интересы Азербайджана. Он всегда был и остается честен с азербайджанским народом. И потому его авторитет в стране и в мире невероятно высок. И тут я хочу напомнить, что планировалось участие в данном форуме и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Но у него сейчас иная забота- удержать, ускользающую из рук власть.

Да, в Армении имеет место какой-то трагифарс- толпы протестующих яростно требуют отставки того, кто пришел к власти, что называется, с улицы. И снова перспектива свержения главы государства нависла над Арменией в результате военного поражения этой страны от Азербайджана. Мы же помним, что начало конца режима Сержа Саргсяна было положено в апреле 2016 года, когда ведомые Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым азербайджанские войска нанесли поражение армии страны-оккупанта.

Именно тогда, по итогам четырехдневной войны, впервые рухнул миф о "непобедимости" армянской армии. Сержу Саргсяну и Сейрану Оганяну пришлось тогда отчаянно лгать собственному народу, скрывая реальные масштабы поражения на поле боя. Ровно тем же ныне занят и Никол Пашинян. Он приводит явно и сильно заниженные цифры потерь армянской армии в живой силе после жесткого ответного удара нашей армии в ответ на провокацию противника, которая имела место в ночь на 12 сентября на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

В реальности, уничтожены сотни армянских военнослужащих. Кроме того, были взяты под контроль 53 боевых позиции противника! И на сегодняшний день наши войска уже контролируют высоты над Истису, который армянская сторона называет Джермук. Плюс, дорога Горус-Иреван также уже под нашим огневым контролем. Это очередная, историческая победа Азербайджана во главе с Президентом, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

Победа, после которой в Армении и в среде мирового армянства началась паника, плавно перетекающая в истерику. Как метко заметил однажды известный российский журналист Александр Невзоров, в Армении каждая вторая деревенская кошка считает себя политологом. Это точная оценка реального уровня кругозора армянского политического класса.

За эти дни они соревновались только в одном- в глупости, оторванности от реалий. Они слепо ведут свой народ, свою страну к настоящей катастрофе. Надежды на заступничество сильных мира сего- примитивны и абсурдны. Армения, которая тридцать лет попирала международное право, игнорируя резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН сама себя лишила права на роль жертвы.

Она агрессор, совершивший массу преступлений, начиная от Геноцида в Ходжалы и заканчивая превращением Агдама в "Кавказскую Хиросиму". И ни одно государство мира не имеет права чего-то требовать от Азербайджана. Потому, что за все годы, что длилась оккупация наших земель, против Армении не было введено никаких санкций. Потому, что никто из ведущих государств мира не помог торжеству справедливости и международного права.

Возглавляемый Президентом Ильхамом Алиевым Азербайджан сам добился всего этого. И сегодня наша страна вправе обеспечивать себя поясом безопасности, нанося противнику новые поражения. Они не хотят мира. Они отказываются от взятых на себя обязательств. Они не признают нашей территориальной целостности. Они пытаются сохранить за собой наши Ханкенди, Ходжалы, села Газахского района.

Они пытаются воспротивиться реализации проекта Зангезурского коридора. Они ведут наш регион к новым катаклизмам, войнам, трагедиям. Они ведут разрушительную политику. Разрушительную для себя и всего Южного Кавказа. Тогда как Азербайджан, благодаря мудрой политике Президента Ильхама Алиева является страной-созидателем. Благодаря стратегии Президента Ильхама Алиева созданы условия для процветания всего Южного Кавказа. Азербайджан стал мостом между Востоком и Западом, между Европой и Азией. И именно поэтому глава нашего государства пользуется таким огромным личным авторитетом и в ШОС, и в ОДКБ, и НАТО, и в ЕС, и в тюркском мире. Именно поэтому Азербайджан ждут новые, исторические победы.