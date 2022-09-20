В лесах Зангезура нашли 40 дезертиров-армян

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В армянских Телеграм-каналах обнаружился прелюбопытный пост.

После того, как мы перестали рыдать от смеха, прочитав это, совершенно серьезно скажем: и ничего тут смешного нет. Это рядовая, традиционная для армянской армии ситуация. "Железные ашоты" обновили рекорд в беге на длинные дистанции и подтвердили свое лидерство в региональных играх в прятки.

Админы армянских каналов и профилей в соцсетях, опять же, по чисто армянской традиции, не умеют отличать то, чем можно гордиться, от того, о чем лучше помолчать. 40 военнослужащих без боеприпасов (?) спрятались в лесу в Зангезуре, когда на границе шли бои. Подозреваем, что они были не только без боеприпасов, но и без оружия. В общем, сидели они себе тихо, радуясь, что уцелели, и дожидаясь подписания мирного договора. А тут какой-то дяденька местный взял и нашел их. И теперь придется дезертирам возвращаться в строй. Плохо, значит, спрятались.

История кажется надуманной, но, повторим, сомневаться в правдивости ее не стоит. Было немало подобных историй, когда бойцы "непобедимой армии" после завершения боев 44-дневной войны пачками обнаруживались прячущимися в подвалах, блиндажах и пустующих домах. И эти 40 солдат, конечно же, не заблудились, а прятались совершенно целенаправленно и сознательно.

Какова мораль всей этой истории? Нет, вовсе не в том, что дезертирство это позор для армии. Она такова: армяне, при первом же звуке выстрелов или Байрактаров бросайте оружие и прячьтесь в лесах и горах. Но только прячьтесь хорошо, а то в лесах бродят много разных дяденек, которые могут вас найти и вернуть под ружье. И не факт, что вам повезет, как повезло этим 40 дезертирам. Вас могут найти и до того, как прекратится огонь. О ужас...