Армянский лоббист в Конгрессе США потребовал «наказать» Азербайджан

Американский конгрессмен от Калифорнии Джим Коста, выступая накануне на заседании Палаты представителей, очень рьяно защищал армян и требовал от властей США немедленно наказать Баку за "нападение на суверенную территорию Армении".

"Мы должны быть на стороне народа Армении по всем правильным причинам", - заявил он. О том, что это за правильные причины и что именно он считает правильным, Коста не уточнил.

Самое примечательное, что армянский лоббист выкрикивает свои призывы при пустом зале. Куда подевались конгрессмены, которых он призывает наказать Азербайджан? День, вроде бы, не воскресный. Наверное, это была репетиция. Или же мистер Коста проходил экзамен на пригодность к защите армянских интересов. После визита спикера Палаты Нэнси Пелоси в Ереван ряды армянского кокуса в Конгрессе, наверняка, расширятся.

Представляем вашему вниманию видео оконфузившегося американского конгрессмена: