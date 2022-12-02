Протащить Макрона в брюссельский формат Пашиняну не удастся

Никол Пашинян настолько неуверенно чувствует себя на переговорах с Президентом Ильхамом Алиевым, что нуждается в политико-дипломатической поддержке французской "старшой сестры" в лице Эммануэля Макрона. Однако протащить на постоянной основе Макрона в брюссельский формат ему не удастся.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Президент Азербайджана, подчеркнул он, сказал свое слово. Пускай Пашинян и Шарль Мишель теперь размышляют о том, как продолжить переговоры в брюссельском формате и одновременно сохранить лицо. Макрону же достаточно заявить, что у него другие заботы, что он ценит доверие Пашиняна, но коль в его услугах Баку не нуждается, то так тому и быть, считает политолог.

"Если Париж и Ереван упрутся, то остается вашингтонский и московский форматы мирного армяно-азербайджанского урегулирования. Не нужно зацикливаться на том, чтобы непременно подписать мирный договор до конца года, хотя при желании завершить работу над текстом и согласовать его вполне возможно. Многое будет зависеть от настойчивости Вашингтона. Кремль, хотя и не особенно рад американской активности, но из-за того, что ищет любую возможность продемонстрировать США свою договороспособность, открыто препятствовать американцам не будет. Что же касается Москвы, то за ней остается продвижение работы по делимитации армяно-азербайджанской границы и вопрос открытия коммуникаций, в частности по железнодорожной ветке через Мегри. Судя по заявлению Пашиняна, Россия готова взять на себя не только обеспечение безопасности, но и финансирование и восстановление этого 44+5-километрового отрезка железной дороги. Если принять во внимание, что железные дороги Армении переданы в концессионное управление РЖД, а границы Армении охраняет ФСБ, без России в означенных вопросах все равно не обойтись", - сказал наш собеседник.

Он также подчеркнул, что нельзя забывать, что в Карабахе еще 3 года стоит РМК и там множество проблем с регулированием режима прохода через лачинский коридор, с выводом остатков армянской армии и разоружением незаконных местных формирований. И все эти проблемы нам нужно решать в диалоге с Москвой, отметил Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева