Джейхун Байрамов встретился с президентом ПА ОБСЕ

2 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаритой Седерфельт в рамках 29-го заседания Совета министров ОБСЕ в польском городе Лодзь.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.

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