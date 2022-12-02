https://news.day.az/politics/1516269.html Джейхун Байрамов встретился с президентом ПА ОБСЕ - ФОТО
Джейхун Байрамов встретился с президентом ПА ОБСЕ - ФОТО
2 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаритой Седерфельт в рамках 29-го заседания Совета министров ОБСЕ в польском городе Лодзь.
Об этом в пятницу сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре