https://news.day.az/politics/1517824.html Завершился визит премьер-министра Албании в Азербайджан
Завершился визит премьер-министра Албании в Азербайджан
8 декабря завершился визит премьер-министра Албании Эди Рамы в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Эди Раму провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
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